Moartea Mihaelei: La Gura Șuții, microbuzul școlar era folosit doar de fotbaliștii comunei. Primar: „Ce e un lucru rău în treaba asta?”

La Gura Șuții, comuna fetiței pe care olandezul Johannes Visscher ar fi ucis-o, microbuzul școlar a revenit la misiunea sa normală. Îi duce și îi aduce de la școală pe cei 300 de elevi din localitate. Înainte de moartea Mihaelei, vehiculul fusese rezervat pentru deplasările echipei locale de fotbal.

-Până să fie incidentul cu Mihaela venea microbuzul școlar să vă ia, să vă ducă la școală?

- Nuuuu!

- Îi duceam noi! Sau veneau copiii singuri.

La șapte zile după ce un olandez răpea şi ucidea fetiţa de 11 ani care venea pe jos de la şcoala din Gura Șuții, elevii nu mai bat la pas drumul până acasă. Așteaptă cuminți microbuzul galben care duce fotbaliștii echipei locale Recolta în meciurile din deplasare.

- Nu mai aveți locuri?

- Deci, în picioare nu pot să-i iau.

- Și ce-o să faceți?

- O să mai vin. Îi duc pe ăștia mici și vin cu cursa următoare.

- Microbuzul e de cinci ani în comună.

- Și?

- Și nu s-a folosit decât în scopuri... așa.

- Sub pretextul că n-are șofer, că sunt prea mulți copii, că sunt prea multe curse.

- Fetița mea-mi spunea: mami nu mai mă duc la școală că mi-e frică! Dacă mă ia, mami?

- Înainte să fie cazul Mihaelei exista microbuz școlar?

- Nu exista!

Părinții și bunicii răsuflă ușurați. Le fac cu mâna copiilor, mulțumiți că cei mici nu mai tremură. De frică şi frig. Se tem însă că minunea nu o să ţină mult!

- Zic s-o filmați bine că nu știu cât o s-o mai avem. Cred c-o s-o mai avem vreo două săptămâni.

Microbuzul trimis de Guvern primăriei de la Gura Șuții, Dâmbovița, trebuia folosit doar pentru elevi. În schimb, a cărat fotbalişti amatori din echipa locală numită Recolta, în care primarul pompează ambiţie să promoveze din liga a patra... undeva mai sus.

Constantin Dinu, primarul din Gura Șuții: „A fost cu copiii câteva meciuri, duminica, la câteva... Sunt tot elevii școlii. (Reporter: Merge echipa de fotbal cu microbuzul școlar, când are meci la vecini.) Da. Ce e un lucru rău în treaba asta?”

Epilogul aparține fetiţei de 11 ani care a redat microbuzul copiilor. Mihaela a fost înmormântată. Profesorii și colegii i-au dăruit coroane și garoafe albe de rămas bun.

Citește și

Crima din Dâmbovița. ADN-ul suspectului olandez, găsit în locul unde a fost ucisă Mihaela

CTP: Mulți dintre polițiștii și procurorii din România sunt pe dinăuntru niște monștri

Olandezul bănuit de crimă în Dâmbovița ar fi agresat sexual o fetiță din județul Iași, în 2016