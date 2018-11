Motivul pentru care o primărie a sărbătorit astăzi Ziua Naţională

O primărie din Constanţa a sărbătorit Ziua Naţională în avans. Primarul din Techirghiol s-a gândit că oamenii vor sta în fața televizorului de 1 Decembrie pentru a vedea paradele de la București și Alba Iulia şi că orice altă manifestaţie nu ar fi avut interesul scontat. Aşa că i-a chemat pe cetăţeni astăzi la paradă și la dans.

-Ce s-a întâmplat pe 1 decembrie acum 100 de ani?

-S-a unit România!

Localnicii au fost puşi în încurcătură de sărbătoare.

-100 de ani de la... de când suntem acuma și noi... Nu mă pricep așa bine

-De ce ați venit astăzi aici ?

-Pentru sărbătorirea... Centenarului ăsta, care este sărbătoarea noastră de...

-Am venit pentru unirea... Centenarul Unirii Române...

Pentru a lua parte la manifestări, profesorii şi elevii au lipsit motivat de la ore.

Elena Mocanu Paraschiv, profesor Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Techirghiol: Am venit astăzi toţi, cu mic cu mare, cadre didactice, reprezentanți ai consiliului.

Momentul festiv s-a dovedit copleşitor pentru edil.

La final, cei 200 de oameni din piaţa centrală s-au prins în Hora Unirii.

În timp ce unii dansau pe platoul din centru, alții se distrau pe margine.

Iulian Soceanu, primar Techirghiol: Se pare că am fost foarte inspirat și chiar mă felicit pe mine și pe colegii mei care am decis acest lucru. Am anticipat că ziua de 1 decembrie este foarte aglomerată.

Evenimentul s-a încheiat cu defilarea militarilor din Brigada 9 Mecanizată "Mărășești" Constanța.

