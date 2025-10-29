Live TV

VIDEO Cozi de peste un kilometru pentru vizitarea Catedralei Mântuirii Neamului. 80.000 de credincioși au trecut prin altar

Data publicării:
coada
Foto: Digi24

Zeci de mii de oameni vizitează Catedrala Mântuirii Neamului, inaugurată în urmă cu câteva zile. Vizitatorii așteaptă ore în șir, chiar și peste noapte, să ajungă să intre în cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Coada se întinde pe mai mult de un kilometru. Până acum, 80.000 de oameni au vizitat lăcașul de cult.

Oamenii asteaptă chiar și 5 ore pentru a ajunge în interiorul catedralei. Credincioșii spun că nici frigul dimineții și nici așteptarea nu i-au deranjat, pentru că își doreau foarte mult să vadă cum arată în interior catedrala.

Mulți dintre ei au văzut imagini atunci când s-au uitat la televizor sau pe ecranele care au fost instalate în fața catedralei, în timpul slujbei de sfințire, dar nu au reușit să intre și au spus că își doresc neapărat să vadă cu ochii lor cum arată.

Cei care ieșeau din catedrală, după ce au vizitat-o, au spus că nu se compară cu nimic din ceea ce au văzut până acum și că a fost impresionant pentru ei să intre, să vadă mozaicul, picturile și să se roage atât pentru ei, cât și pentru cei dragi sau să mulțumească lui Dumnezeu.

Curtea catedralei e plină de credincioși care așteaptă să viziteze, iar coada se întinde pe mai bine de un kilometru și în afară.A

De la momentul sfințirii, duminică, și până pe data de 31 octombrie, catedrala este deschisă atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții, pentru ca toți cei care își doresc să poată intra și să se poată închina în altar.

De duminică până acum, peste 80.000 de persoane au trecut prin altarul Catedralei Naţionale, numărul pelerinilor dublându-se în 24 de ore, potrivit Arhiepiscopiei Bucureştilor.

„Persoanelor care aşteaptă să intre în Catedrala Naţională li se oferă sandvişuri şi sticle de apă, asemenea celor de la pelerinajului de pe Colina Bucuriei prilejuit de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor”, a spus preotul Adrian Agachi.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
carrefour
3
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
4
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo
5
Directoarea medicală a Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo...
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Digi Sport
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ionut mosteanu la o sedinta
Când a fost informată România că SUA urmează să-și retragă trupele...
Oana Gheorghiu. Foto- Facebook
Reacția Oanei Gheorghiu, după ce Sorin Grindeanu a cerut retragerea...
soldati americani romania kogalniceanu
Generalul Virgil Bălăceanu, despre retragerea americanilor: Asta era...
stefania szabo la o conferinta de presa
Directorul medical al Spitalului Obregia după moartea Ștefaniei...
Ultimele știri
Donald Trump, tratat ca un rege în Coreea de Sud: A primit replica unei coroane de aur și cea mai înaltă distincție a țării
Anchetatorii au stabilit epicentrul exploziei din Rahova. „Corpul de clădire este impropriu pentru locuit”
Doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București vor fi audiați de procurori, după moartea suspectă a unui pacient
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
alexandru muraru
Coroana de piatră a libertății: De ce Catedrala Națională redefinește România
Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
O nouă zi de pelerinaj la Catedrala Națională. Peste 40.000 de oameni au vizitat lăcașul de cult. Până când se poate intra în Altar
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
Cozi impresionante la Catedrala Națională: 20.000 de oameni au vizitat lăcașul de cult ortodox. Până vineri se intră în Altar
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Politicieni huiduiți
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan.
Momente amuzante cu băiețelul lui Nicușor Dan la inaugurarea Catedralei Naționale. Mezinul președintelui a fost în centrul atenției
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un ofițer extrem de influent și se certau pentru bani mulți! Adevărul...
Fanatik.ro
FCSB, amendată de UEFA! Campioana României se află în topul sancțiunilor disciplinare
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Cum a ajuns, de fapt, David Popovici să semneze cu Dinamo! Suma care l-a făcut pe campionul olimpic să...
Adevărul
„Salvatorii” controversați care au sucit mințile românilor. Cum au ajuns să fie venerați de milioane de oameni
Playtech
Când pică Moșii de toamnă în 2025 și ce se spune că e mare păcat să împarți în această zi
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi Sport
Simona Halep n-a stat pe gânduri: mesaj sugestiv, după ce americanii au scris că i-a scăzut averea
Pro FM
Justin Trudeau, „îndrăgostit nebunește” de Katy Perry. „O consideră femeia perfectă”, spun apropiații celor...
Film Now
Chris Evans a devenit tată la 44 de ani. Soția starului din „Captain America: First Avenger” a născut primul...
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e tratarea cancerului cu ceai de...
Newsweek
Protest pentru pensii azi. Top 5 nedreptăți în legea pensiilor. Care pensionari au pierdut 1500 lei?
Digi FM
Ce înseamnă Halloween și cum se sărbătorește. De ce se poartă costume
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Fiul cel mic al lui Cillian Murphy, într-un serial alături de Sienna Miller. Adolescentul îi seamănă mult...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...