VIDEO Cozi de peste un kilometru pentru vizitarea Catedralei Mântuirii Neamului. 80.000 de credincioși au trecut prin altar

Zeci de mii de oameni vizitează Catedrala Mântuirii Neamului, inaugurată în urmă cu câteva zile. Vizitatorii așteaptă ore în șir, chiar și peste noapte, să ajungă să intre în cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Coada se întinde pe mai mult de un kilometru. Până acum, 80.000 de oameni au vizitat lăcașul de cult.

Oamenii asteaptă chiar și 5 ore pentru a ajunge în interiorul catedralei. Credincioșii spun că nici frigul dimineții și nici așteptarea nu i-au deranjat, pentru că își doreau foarte mult să vadă cum arată în interior catedrala.

Mulți dintre ei au văzut imagini atunci când s-au uitat la televizor sau pe ecranele care au fost instalate în fața catedralei, în timpul slujbei de sfințire, dar nu au reușit să intre și au spus că își doresc neapărat să vadă cu ochii lor cum arată.

Cei care ieșeau din catedrală, după ce au vizitat-o, au spus că nu se compară cu nimic din ceea ce au văzut până acum și că a fost impresionant pentru ei să intre, să vadă mozaicul, picturile și să se roage atât pentru ei, cât și pentru cei dragi sau să mulțumească lui Dumnezeu.

Curtea catedralei e plină de credincioși care așteaptă să viziteze, iar coada se întinde pe mai bine de un kilometru și în afară.A

De la momentul sfințirii, duminică, și până pe data de 31 octombrie, catedrala este deschisă atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții, pentru ca toți cei care își doresc să poată intra și să se poată închina în altar.

De duminică până acum, peste 80.000 de persoane au trecut prin altarul Catedralei Naţionale, numărul pelerinilor dublându-se în 24 de ore, potrivit Arhiepiscopiei Bucureştilor.

„Persoanelor care aşteaptă să intre în Catedrala Naţională li se oferă sandvişuri şi sticle de apă, asemenea celor de la pelerinajului de pe Colina Bucuriei prilejuit de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor”, a spus preotul Adrian Agachi.

