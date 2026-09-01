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Video Nicușor Dan: „Spațiul public este dominat de defetiști și demagogi”. Apelul președintelui pentru „un naționalism sănătos”

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nicusor dan catedrala mantuirii neamului
Captură foto din video postat pe pagina de Facebook a lui Nicușor Dan
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Din articol
„Țara asta are o istorie, noi nu venim de nicăieri” Președintele le cere tinerilor să își mărturisească public valorile „Pare că nu mai avem răbdare să îl ascultăm pe celălalt”

Președintele Nicușor Dan a făcut apel la promovarea unui „naționalism sănătos” și a criticat, în discursul susținut la întâlnirea internațională a tinerilor ortodocși (ITO 2026), atât defetiștii care susțin că România nu poate realiza lucruri importante, cât și demagogii care se folosesc de elemente ale trecutului țării. Șeful statului le-a transmis tinerilor că vocea celor care „cu decență, cred și muncesc pentru România” trebuie să se audă mai puternic în spațiul public.

„Și tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și aprecierea noastre față de trecutul acestei țări și a unui naționalism sănătos, vedem că spațiul public este dominat, pe de o parte, de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și, în partea cealaltă, de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului, și exact vocea celor care, cu decență, cred și muncesc pentru România din păcate nu se aude și trebuie să se audă”, a declarat Nicușor Dan, la întâlnirea internațională a tinerilor ortodocși (ITO 2026) care a avut loc marți la Catedrala Mântuirii Neamului.

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„Țara asta are o istorie, noi nu venim de nicăieri”

Președintele a spus că România are o istorie care trebuie cunoscută și asumată și că generațiile actuale trebuie să creadă că pot construi țara pe care și-au dorit-o înaintașii.

„Același lucru despre naționalism. Pentru că țara asta are o istorie, noi nu venim de nicăieri. Au fost oameni în locurile astea care au luptat pentru niște valori și care au făcut ca noi să fim azi ceea ce suntem. Și trebuie să fim mândri de oamenii ăștia”, a afirmat șeful statului.

„Privind înapoi la ce au reușit ei să realizeze, trebuie să credem că noi putem să facem din țara asta ceea ce au visat ei și ceea ce visează fiecare dintre noi pentru copiii noștri”, a adăugat Nicușor Dan.

Președintele le cere tinerilor să își mărturisească public valorile

Șeful statului i-a îndemnat pe tineri să vorbească public despre valorile în care cred, nu doar în interiorul Bisericii. Nicușor Dan a spus că această prezență în spațiul public este necesară pentru ca discursul celor care susțin România într-un mod „ferm, dar simplu și decent” să nu fie acoperit de alte voci.

„Vreau să felicit Patriarhia și Arhiepiscopia Bucureștiului pentru organizarea acestui eveniment cu o temă atât de actuală - tinerii, familia și viața în Hristos, și sunt convins că veți avea timp zilele astea să reflectați fiecare dintre dumneavoastră, și toți împreună, într-o lume în care pare că totul este pus în discuție, la care sunt acele valori în care credem și în care să așezăm lumea și societatea noastră”, a spus președintele.

„Bineînțeles că acesta este o întâlnire cu precădere spirituală. Pe mine mă preocupă mai mult societatea, și, de asta, permiteți-mi să vă exprim deschis niște gânduri pe care le am.

În primul rând, aș vrea să vă invit să mărturisiți public, și nu doar în interiorul bisericii lucrurile, valorile în care credeți, pentru că mi se pare că această mărturisire lipsește din societatea noastră, și pare că locul unei mărturisiri care să fie ferme, dar simple și decente, în spațiul public este luat de farisei. Și mă îngrijorează aderența pe care unii dintre aceștia o au în părți ale societății românești”, a afirmat Nicușor Dan.

„Pare că nu mai avem răbdare să îl ascultăm pe celălalt”

Președintele a legat această situație și de divizarea societății și a susținut că diferențele de opinii sunt firești, însă lipsa dialogului reprezintă o problemă.

„Și ultimul lucru despre divizarea din societate. Pare că nu mai avem răbdare să îl ascultăm pe celălalt. Evident că tot timpul vom fi diferiți, tot timpul vom avea argumente unii împotriva celorlalți, și asta e sănătos. Ce nu e sănătos este să ne închistăm și să nu mai auzim ce crede celălalt și, în felul ăsta, să nu reușim să colaborăm ca să avansăm împreună”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a spus că în spațiul public lipsesc oamenii capabili să argumenteze și să asculte opiniile celorlalți.

„Și, din nou, de ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că nu sunt suficient de prezenți în spațiul public oameni care au argumente, oameni capabili să îl asculte pe celălalt și, în loc să auzim un dialog de substanță care să ne facă pe toți să progresăm, auzim urlete dintr-o parte și din alta”, a afirmat el.

La finalul discursului, președintele le-a transmis tinerilor că prezența lor îi oferă motive de optimism și i-a îndemnat să profite de întâlnirea cu reprezentanții Bisericilor Ortodoxe și să continue să creadă în România.

„Aici suntem, dar, când văd atâția tineri, nu pot decât să fiu optimist.

Deci vă doresc zile rodnice, vă doresc să simțiți această comuniune, să profitați de oameni mai înțelepți decât voi și să continuați să credeți în România”, a încheiat Nicușor Dan.

Editor : Ana Petrescu

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