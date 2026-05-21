Catedrala Patriarhală şi Catedrala Naţională îşi celebrează hramurile în aceeaşi zi. Următoarea coincidență, peste 53 de ani

Catedrala Patriarhală istorică şi Catedrala Naţională îşi celebrează joi hramurile, Sfinţii Împăraţi şi Elena şi, respectiv, Înălţarea Domnului. Următoarea dată în care vor fi sărbătorite în aceeaşi zi va fi în anul 2099.

Catedrala Patriarhală istorică îşi sărbătoreşte hramul închinat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, ocrotitorii aleşi de ctitorul său, domnitorul Constantin Şerban Basarab, transmite, joi, Agenţia Basilica a Patriarhiei Române.

Lăcaşul de cult de pe Dealul Patriarhiei a fost sfinţit în anul 1658 de Patriarhul Macarie al Antiohiei şi al Întregului Orient, împreună cu Mitropolitul Ştefan al Ţării Româneşti şi cu episcopii de Râmnic şi de Buzău.

Alegerea hramului are o semnificaţie aparte: domnitorul Constantin Şerban Basarab l-a avut ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Constantin cel Mare, primul împărat roman care a acordat libertate creştinilor şi a deschis o nouă etapă în istoria Bisericii.

Catedrala Naţională are ca hram principal Înălţarea Domnului, sărbătoare care este şi Ziua Eroilor în România. În ajunul sfinţirii altarului viitoarei Catedrale Patriarhale, în 24 noiembrie 2018, Patriarhul Daniel a oficiat prima slujbă în lăcaşul de cult: o slujbă de pomenire a eroilor români.

Cu acel prilej, în piciorul Sfintei Mese din altar au fost aşezate aproximativ 350.000 de nume ale eroilor români cunoscuţi, ca semn al legăturii dintre jertfa pentru ţară şi memoria liturgică a Bisericii.

Anul acesta marchează şi prima celebrare a hramului Catedralei Naţionale după sfinţirea picturii în mozaic din 26 octombrie 2025.

Deoarece lucrările la Catedrala Naţională continuă, cele două sărbători sunt celebrate exclusiv pe Dealul Patriarhiei, unde Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la altarul exterior din proximitatea Catedralei Patriarhale istorice.

Înălţarea Domnului a fost declarată drept Ziua Eroilor în Patriarhia Română, astfel că joi, la ora 12:00, toate clopotele din cuprinsul Patriarhiei vor bate în memoria lor.

