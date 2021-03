Șoferița care a lovit mortal două fete, în București, a fost reținută. Expertiza INML a confirmat că a consumat alcool

Șoferița care a lovit mortal două fete în cartierul Andronache a fost reținută. Acum cateva ore, la Parchet a ajuns expertiza preliminară de la INML, care a arătat că femeia consumase alcool înainte de a se urca la volan. Avea o alcoolemie de 0,6 grame de alcool pur în litrul de sânge.

„În baza probatorului administrat, polițiștii Brigăzii Rutiere au dispus masura reținerii pentru 24h față de conducătoarea auto, urmând ca aceasta să fie prezentată unității de parchet competente cu propunerea de a se dispune masura arestului preventiv.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului”, potrivit unui comunicat al Poliției.

Șoferița nu a fost testată cu etilotestul la locul accidentului pentru că a refuzat invocând probleme de sănătate. Ei i s-au făcut ulterior analize de sânge la spital.

În cazul unui accident, consumul de alcool, chiar dacă alcoolemia este mai mică decât limita pentru ca fapta să fie considerată infracțiune (0,8 g/l în sânge), reprezintă o circumstanță agravantă.

Șoferița, în vârstă de 56 ani, este cercetată pentru ucidere din culpă și a fost chemată, luni, din nou la audieri. Conform informațiilor Digi24, ea le-a spus polițiștilor că a pierdut controlul volanului, a recunoscut că nu conducea prea des și că a încurcat pedalele.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, ea nu a putut da explicații procurorilor din cauza stării în care se afla. Procurorii au spus că era în stare de șoc și că fusese bătută. În aceste condiții, după trei ore, ea a fost lăsată să plece, audierea fiind amânată.

Accidentul s-a produs sâmbătă seară, pe strada Mențiunii din nordul Capitalei. Șoferița a pierdut controlul volanului, a intrat într-un stâlp, apoi într-un gard, mașina strivind două fete care erau pe trotuar. Ambele au fost duse de urgență la spital, însă medicii nu le-au putut salva.

Polițiștii care au vizionat imaginile de pe camerele video spun că mașina a venit cu viteză foarte mare.

