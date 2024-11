Moda câinilor sau pisicilor ca animale de companie pare că a trecut. Cea mai nouă tendință este să crești o... tarantulă. Așa că ofertele au explodat pe piața neagră. Internetul este plin de anunțuri cu tarantule de vânzare, fără acte de proveniență. Iar cei dispuși să plătească bine găsesc și specii interzise.

Cererea de tarantule e mare, iar colectarea lor din habitatul în care trăiesc și transformarea în animale de companie pur și simplu duce la distrugerea speciei. Multe specii se vând pe piaţa neagră de la noi din țară.

"Foarte multe tarantule sunt vândute și pe internet, pe diferite site-uri, însă fără acte sau documente de proveniență. Prețul acestora pornește de la 100 de lei și poate să depășească 300 de lei", transmite Bianca Timsa, jurnalist Digi24.

Speciile protejate sau periculoase pentru om sunt interzise prin lege de la comercializare. Cu toate acestea, piața e plină de oferte.

"- Eu am mai multe, am vreo 40 și pe alese. Vă alegeți ce vă place. Astea pe care le am o să aibă picioarele fosforescente, e ceva mai deosebit. De la 100 de lei pornește, depinde ce vreți. Am și foarte mari, dar nu se duce mai mult de 3 milioane.

- Cumva aveți și acte sau ceva pentru ele?

- Nu, nu. Nu au ca la câini, ele nici nu se înregistrează", spune un bărbat care vinde tarantule pe internet.

Specialiștii ne recomandă să cumpărăm doar din magazinele autorizate, care oferă cumpărătorilor toate certificatele și documentele de proveniență. Doar că achiziția speciilor rare nu este recomandată, pentru că stimulează braconajul.

"Este nevoie de certificat CITES la o anumită specie, furnizorul ne oferă acest lucru. În cazul în care nu se oferă, oricum noi oferim factură sau bon fiscal pentru toate persoanele care comercializează de la noi. Din păcate, este moda asta... părinții vor să cumpere cadou copiilor o tarantulă, ceea ce noi nu recomandăm", explică Ecaterina Rotaru, director de vânzări în cadrul unui magazin pentru animale.

"În primul rând, într-un magazin fizic, orice nelămurire pe care s-ar putea s-o ai, 99% din cazuri o să primești un răspuns. Site-urile pot sau pot să nu fie dubioase, nu ești sigur de unde vin tarantulele, dacă ajung bine, daca nu sunt cumva luate din salbaticie", spune Damian Sorin, proprietar de tarantule.

Prețul unei tarantule pe piața neagră din România pleacă de la 100 de lei și poate depăși o mie de lei. Vânzătorii care comercializează tarantule ilegal riscă dosar penal şi amendă de până la 60.000 de lei.

Reporter: Bianca Timșa

Operator: Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia