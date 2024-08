Pe 19 august 2023, la ora 5 dimineața, un șofer drogat spulbera cu mașina un grup de tineri în localitatea 2 Mai, din Constanța. Doi dintre ei - Sebi și Roberta - au murit pe loc. La un an distanță, procesul, care nu a fost ferit de controverse, se apropie de final, dar unul dintre părinții victimelor lui Vlad Pascu și-a pierdut speranța că „se va rezolva ceva în acest caz”.

Șoferul care i-a ucis pe Sebi și Roberta este Vlad Pascu, un tânăr perceput în spațiul public drept „băiat de bani gata”.

„Nu doresc nimănui să treacă prin ce trecem noi, suntem la 1 an de la moartea lui Sebi - procesul tot tărăgăne pentru că oamenii cu bani au întâietate. Nu mai nicio speranță că se va rezolva ceva în acest caz, 100% că sigur Vlad Pascu va primi o pedeapsă foarte mică, suntem distruși, la un an de zile încă îl mai așteptăm acasă”, a fost mesajul transmis de Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian, în timp ce se afla în Biserică pentru a comemora un an de la tragedie.

Sebastian, un tânăr de 21 de ani, era student la Facultatea de Geografie. Unchiul lui l-a descris drept „un tânăr care nu bea, nu fuma, inteligent, bun și zâmbitor”.

„Era lumina familiei, el aducea zâmbetul pe buzele tuturor. Și acum am rămas fără el, nu-l mai avem”, l-a descris unchiul lui, la câteva zile după tragedie.

Roberta Dragomir era colegă de Facultate cu Sebi. „Voia să se facă profesoară, era sociabilă și iubită de colegi”, după cum a descris-o mama ei.

Vlad Pascu a fost oprit de două ori de poliție: „Corupția a jucat rolul principal”

Vlad Pascu avea probleme cu consumul de droguri și fusese oprit de 2 ori de Poliție, cu puțin timp înainte de accident. Oamenii legii susțineau că atunci când a fost oprit „nu prezenta semne specifice consumului de substanțe psihoactive”. Expertiza toxicologică realizată după accident a descoperit că Pascu avea în sânge mai multe tipuri de droguri.

„Cea mai importantă chestiune din tragedia 2 Mai nu are de-a face cu drogurile, cu tineri din familii bogate, cu iluminatul public - are de-a face cu corupția și/sau incompetența din structurile de forță din Poliția Română. Lăsând la o parte istoria lui Vlad Pascu, combinațiile cu dealeri, singurii care puteau să oprească și au avut toate resursele la dispoziție să oprească tragedia din noaptea respectivă a fost Poliția Română, de 2 ori (...) Corupția a jucat rolurile principale acolo”, a declarat Vlad Zaha, expert în criminologie, pentru Digi24.ro.

Imediat după tragedia de la 2 Mai, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, trimitea Corpul de control care a concluzionat că au existat „încălcări succesive ale normelor din partea echipajelor”. Au existat și demisii la vârful Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, care a fost supus unei reorganizări.

Adrian Glugă, șeful IPJ Constanța de atunci, și-a dat demisia în urma tragediei. La un an de la accident, Glugă a fost numit consul în Pakistan.

Filmul accidentului

18 august 2023. Vlad Pascu este oprit în trafic în Constanța. I se atrage atenția „în legătură cu conduita în trafic”.

19 august 2023. Ora 00:40 - Un bărbat a sunat la 112 și a anunțat că un șofer circulă haotic pe drumul dintre Vama Veche și 2 Mai.

19 august 2023. Ora 2:40 - Mașina condusă de Vlad Pascu a fost oprită prima oară de poliție pentru control. Polițiștii au găsit „o țigară artizanală și patru pastile într-o folie marcată cu denumirea bromazepam”. Vlad Pascu este condus la sediul Poliției Vama Veche. A fost testat pentru consumul de alcool.

19 august 2023. Ora 4:30 - Vlad Pascu pleacă din sediul Poliției Vama Veche. Oamenii legii spuneau că „nu prezenta semne specifice consumului de substanțe psihoactive”,

19 august 2023. Ora 5:25 - Opt tineri care mergeau pe marginea drumului au fost spulberați de Vlad Pascu. Sebi și Roberta au murit pe loc. Alți trei au fost răniți în accident. Șoferul a fugit de la locul accidentului.

„Totul a fost foarte brusc. Știu doar că voiam să ajungem cu toții acasă sănătoși și deodată m-am trezit pe jos, neștiind ce se întâmplă (...) (n.r. Vlad Pascu) S-a oprit în mijlocul drumului și a întors foarte repede mașina și s-a întors în Vamă. Eu când m-am trezit de jos el nu mai era, nici mașina, nici... El nu s-a dat jos din mașină. El doar a oprit, după ce ne-a lovit și s-a întors înapoi în Vamă”, își amintea una dintre victimele accidentului, în luna aprilie.

Procesul se apropie de final

Vlad Pascu a fost trimis în judecată, în luna octombrie, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul sub influența substanțelor active.

De atunci, Pascu cere constant, invocând diverse motive, să fie eliberat din detenție. În cadrul procesului, care are următorul termen pe 20 septembrie, mai sunt așteptate o serie de expertize medicale.

„Dacă ne raportăm strict la durata procesului, este o durată mai mult decât rezonabilă. Dacă ar avea toate cazurile un parcurs ca acesta, lucrurile s-ar rezolva foarte rapid. Urmărire penală, cameră preliminară, contestații, măsuri preventive - mi se pare că s-au terminat lucrurile rapid”, a menționat și Adrian Cuculis, avocatul familiei Dragomir, părinții Robertei.

Procesul nu a fost ferit, însă, de momente bizare. Judecătorul Ioana Ancuța Popovici, de la Judecătoria Mangalia, a avut mai multe momente controversate în cadrul termenelor, cel mai șocant fiind cel în care a întrebat dacă Sebi, mort accident, se află în sala de judecată.

După ce a făcut subiectul unei anchete disciplinare a Inspecției Judiciare, dar Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a considerat că nu trebuie suspendată, judecătoarea s-a mutat la Judecătoria Constanța. Procesul a fost preluat de președintele Judecătoriei Mangalia, Carmen Claudia Berevoescu.

„Din punct de vedere al încrederii în Justiție, al faptului că discutăm despre un judecător care nu știu dacă avea neapărat ce să caute la acel prezidiu fără o verificare suplimentară - da, au fost niște nereguli majore. Nu a existat niciun moment la care să ne îndoim de competența actualului judecător, așteptăm expertiza medico-legală și probabil vom pune concluzii pe fond”, a adăugat avocatul contactat de Digi24.ro.

Lupta împotriva consumului de droguri - „Vânătoare de vrăjitoare”

Accidentul de la 2 Mai a pus pe tapet problema consumului de droguri în România. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, spunea în acest context că România a pierdut lupta cu consumul de droguri în rândul adulților. Consumul de droguri în rândul tinerilor, însă, a devenit inclusiv amenințare la adresa securității statului și a fost discutată de Consiliul Superior de Apărare a Țării (CSAT).

„România nu a făcut absolut nimic din ce fac țările vestice pentru a preveni, educa, a combate fenomenul. Facem exact invers. Introducem în colimatoriul justiției penale toți șoferii români cu permise care iau medicamente, iau tratamente cu prescripție cu care ar putea să conducă după un anumit timp, pe cei care au consumat substanțe cu potențial psihoactiv acum câteva săptămâni. Din cauza incompetenței statului român și a corupției, statul zice am greșit, acum pedepsim pe toți. Vedem asta foarte clar la ce înseamnă „condus sub influența”, România se îndreaptă accelerat la o definiție care nu ține cont de cantitatea de substanțe din organism, medicamente, momentul când a consumat cineva substanțe psihoactive - e o vânătoare de vrăjitoare”, a explicat Vlad Zaha, expert în criminologie.

Pe 20 martie a fost promulgată „Legea 2 Mai” prin care au fost crescute pedepsele pentru trafic de droguri și a fost eliminată posibilitatea ca traficanții să primească pedepse cu suspendare. Acum, traficanții de droguri de risc (cum ar fi canabis) pot primi între 3 și 10 ani de închisoare, iar traficanții de droguri de mare risc (cum ar fi cocaina, heroina) pot primi între 5 și 15 ani de închisoare.

România nu recuperează banii produși de traficanții de droguri și nu urmărește spălarea de bani asociată acestui fenomen, arată o analiză realizată de Context.ro pe baza informațiilor publice.