Tragedia de la 2 Mai. Mărturia uneia dintre tinerele rănite de Vlad Pascu: Nu s-a dat jos din mașină. Ne-a lovit și s-a întors în Vamă

Avem în premieră declarația uneia dintre victimele tragediei din 2 Mai. După 8 luni, tânăra și-a făcut curaj și a mers la locul accidentului, unde a vorbit despre noaptea în care șoferul drogat a curmat viețile prietenilor ei, Sebi și Roberta. Tânăra povestește că Vlad Pascu a intrat cu viteză în grupul de 8 persoane și, fără nicio urmă de remușcare, a întors mașina și a gonit spre Vama Veche, în timp ce tinerii zăceau la pământ.



Victimă a accidentului din 2 Mai: Totul a fost foarte brusc. Știu doar că voiam să ajungem cu toții acasă sănătoși și deodată m-am trezit pe jos, neștiind ce se întâmplă. Era întuneric, era liniște, auzeam doar mașinile. N-am auzit, doar am văzut o lumină foarte puternică de faruri din spatele meu care se apropia foarte, foarte repede și n-am mai avut timp de reacție, pur și simplu m-am trezit pe jos și de atunci a fost haos. A intrat pe partea de asfalt, pe mine cred că m-a lovit cu oglinda retrovizoare, iar pe Sebi din fața mea l-a luat cu totul, și pe cei din fața mea, la fel. S-a oprit în mijlocul drumului și a întors foarte repede mașina și s-a întors în Vamă. Eu când m-am trezit de jos el nu mai era, nici mașina, nici... El nu s-a dat jos din mașină. El doar a oprit, după ce ne-a lovit și s-a întors înapoi în Vamă. Am avut mâna stângă ruptă, osul foarte spart, mi-a secționat nervul radial, am avut și transplant de nerv, operație care e foarte rară și o să rămân cu o dizabilitate, că n-o să mai pot să-mi mișc încheietura mâinii.

Un nou termen în dosarul în care este judecat Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, în urma căruia doi tineri şi-au pierdut viaţa, era programat, joi, de la ora 10.00, la Judecătoria Mangalia. Avocaţii familiilor victimelor accidentului au reuşit să obţină o amânare, în contextul în care Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va discuta în 24 aprilie sesizarea făcută de Inspecţia Judiciară privind suspendarea judecătoarei din dosar. La rândul său, judecătoarea Ioana Ancuţa Popovociu a făcut o cerere de abţinere. Un nou termen a fost stabilit pentru 9 mai.

În 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în jurul orei 5.25, în apropiere de 2 Mai, a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi.

Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise, printre care cocaină, amfetamină şi metamfetamină.

Vlad Pascu a fost trimis în judecată, în luna octombrie, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

Editor : A.P.