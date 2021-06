Vreau să închei o asigurare de viață, dar și să investesc în viitorul copiilor mei. Care este cea mai bună soluție

Continuăm să răspundem la întrebările adresate de telespectatori privind investițiile financiare și asigurările de viață. Cum pot fi combinate cele două? Care sunt avantajele sau dezavantajele? Doamna Elena ne adresează următoarea întrebare: „Pot să economisesc lunar o sumă de bani. Pentru familia noastră, siguranța și sănătatea sunt pe primul plan. De aceea, vrem să încheiem o asigurare de sănătate. În același timp, vrem să investim pentru viitorul copiilor noștri. Ce ne recomandați să facem?”

Investițiile financiare și asigurările de viață

Mulțumim doamnei Elena pentru întrebare. Răspunsul scurt este: ambele sunt importante și pot fi combinate prin asigurările de viață cu componentă de investiție, denumită și Unit-Linked. Această polița acoperă decesul persoanei asigurate și, la maturitatea contractului, beneficiarul poate primi fie suma asigurată și valoarea contului de investiții. Alternativ, poți separa cele două componente: asigurarea de viață și fondurile de investiții.



Aceste instrumente de asigurare și investiție au o durata minimă pentru care se pot contracta, majoritatea depășind 5 ani. În funcție de scopul asigurării, aceste polițe sunt împărțite în patru categorii: investiții, pensie, economii sau pentru copii.



Principalele avantaje ale acestei soluții sunt existența componentei de asigurare de viață care asigură materializarea capitalului uman și faptul că nu plătești impozitul pe câștigul final de 10% aplicat investițiilor financiare. De aceea, consider că această soluție este benefică pentru familiile tinere aflate la început de drum care doresc să asigure un viitor copiilor, indiferent de evoluția sănătății părinților. În al doilea rând, acest gen de investiție trebuie asumată pe termen lung, cel puțin 15 ani pentru a beneficia de randamente investiționale superioare și beneficiile fiscale de a NU plăti impozitul pe câștigurile de capital.

Asigurări Unit-Linked

Atunci când nu mai ești la prima tinerețe, sau nu îți poți asuma un orizont investițional pe termen lung, îți recomand să separi cele două componente: asigurarea de viață și fondurile de investiții. Motivele sunt multiple. În primul rând, multitudinea de comisione: administrarea poliței, realocarea primei, comisioanele fondurilor de investiții, cele pentru retragere parțială sau de reziliere a poliței de asigurare.



În al doilea rând, ai acces restricționat la banii tăi deoarece nu poți să răscumperi investițiile realizate. De asemenea, vizibilitatea este mai redusă, deoarece nu știi în mod concret în ce sunt plasați banii tăi, cu excepția categoriei de active și riscul general. Nu în ultimul rând, flexibilitatea limitată, deoarece îți asumi niște prime plătibile lunar, trimestrial sau semestrial, în condițiile în care situația financiară a familiei poate fluctua.

Fondurile de investiții

În schimb, dacă investești direct în fondurile de investiții, ai comisioane mai reduse, transparență ridicată, acces mai rapid la bani și subscrii când vrei. În orice caz, luate separat sau împreună cu componentă de investiție, asigurările de viață joacă un rol esențial datorită diminuării dezechilibrelor sociale prin complementarea programelor publice de asistență socială. Din păcate, și aici suferim. Conform cifrelor publicate de asociația de profil, România are o rată de penetrare a asigurărilor de viață în PIB de 5 ori sub media sub media țărilor din aceeași grupa de venit.

O altă analiză interesantă este referitoare la deficitul de protecție a populației României, care s-a amplificat în ultimul deceniu, ajungând în 2019 până la fabuloasă suma de 123 miliarde euro, respectiv 55% din PIB. Deficitul de protecție a fost estimat balansând nevoile financiare și datoriile populației, cu economiile din depozitele bancare, despăgubirile plătite de polițele de asigurare de viață și ajutorul de deces oferit de statul român.