Virgil Popescu, fostul ministru al Energiei: Nu există risc de blackout, iar cine susţine asta este interesat doar să creeze panică

Fostul ministru al Energiei, liberalul Virgil Popescu, spune că nu există risc de blackout iar cine susţine asta este interesat doar să creeze panică şi condiţiile pentru a ţine preţurile sus. El precizează că fără accelerarea proiectelor macro de energie, din surse nucleare şi pe gaz care pot funcţiona în bandă, riscăm să avem aceleaşi discuţii în fiecare perioadă când avem vârf de consum.

„740 milioane de euro pentru energie regenerabilă, producţie şi capacităţi de stocare a energiei în România! Suma fiind asigurată din fonduri din PNRR, prevăzută în program de la bun început, strategic, în timpul mandatului meu de ministru al Energiei”, a scris fostul ministru pe Facebook.

Virgil Popescu le răspunde şi celor care aduc în discuţie riscul de avea un blackout în această perioadă.

Nu există risc de blackout, iar cine susţine asta este interesat doar să creeze panică, şi să creeze condiţiile pentru a ţine preţurile sus şi a specula pe piaţa de energie. Poate nu ar fi rău dacă cineva ar începe să investigheze, cu celeritate, speculaţiile pe piaţă în această perioadă.

”Până atunci haideţi să dăm drumul la aerul condiţionat, cu sau fără intermitenţe, să ne liniştim şi să analizăm lucrurile pe rând”, mai spune el. Virgil Popescu precizează că extinderea capacităţilor de stocare a energiei a fost una din priorităţile mandatului său de ministru al Energiei. ”În componenta dedicată energiei, din PNRR, am prevăzut de la bun început fonduri dedicate noilor capacităţi de stocare a energiei, precum şi de producere/asamblare şi reciclare a bateriilor, cu un buget de 280 milioane de euro”, arată Virgil Popescu.

El mai subliniază că în apelul de proiecte pentru SCHEMA de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate instalării de noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană şi solară, în valoare de 460 milioane de euro, am încurajat şi montarea de capacităţi de stocare, oferind aplicanţilor punctaj suplimentar, în etapa de evaluare, scrie News.ro.

”Capacitatea totală a proiectelor, de energie regenerabilă, depuse şi eligibile, este de 1.8 GW, adică mai mare decât viitoarele reactoare 3 şi 4 de la Cernavodă. Iar pentru cele de stocaj este de 1.8 GWh. Şi ca să fac şi aici o comparaţie, capacitatea este aproape dublă faţă de viitorul proiect Tarniţa - Lăpuşeşti”, arată Popescu. Potrivit fostului ministru al Energiei,„strategia a fost mereu pregătită să cuprindă măsuri integrate pentru a acoperi punctele slabe ale sistemului energetic din ţara noastră, pentru a putea să ne atingem obiectivul independenţei energetice”.

”⁠Avem o problemă la Administraţia Fondului pentru Mediu pe care am semnalat-o, pentru că programele destinate prosumatorilor (cetăţeni) trebuie modificate pentru a include şi capacităţi de stocare! Deşi am semnalat acest lucru, până în prezent nu s-a întâmplat nimic şi consecinţele se văd. Am încredere în puterea de echilibrare a sistemului, chiar şi cu ultimele ”şocuri” de preţ. Dar mă simt nevoit să insist: fără accelerarea proiectelor macro de energie, din surse nucleare şi pe gaz care pot funcţiona în bandă, riscăm să avem aceleaşi discuţii în fiecare perioadă când avem vârf de consum”, precizează Virgil Popescu.

Editor : M.I.