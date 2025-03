Trecerea la ora de vară: piețele financiare și consumul de energie, pe minus, după tranziție (Analiză)

Trecerea la ora de vară va avea loc în acest weekend, iar în fiecare an tranziţia ridică semne de întrebare cu privire la impactul asupra economiei, întrucât cercetările arată că apar dezechilibre în productivitatea muncii, pe pieţele financiare şi în consumul de energie, relevă o analiză semnată de Radu Puiu, analist financiar XTB România, citată de Agerpres.



"Tranziţia la o altă oră este o tradiţie istorică şi a fost introdusă pentru prima dată în urmă cu aproximativ 100 de ani, în timpul Primului Război Mondial. Principalul motiv la acea vreme era că se economisea energie (electricitate, cărbune, combustibil pentru lămpi etc.) deoarece oamenii se puteau folosi de lumina naturală la serviciu, fără a consuma resurse suplimentare. Totuşi, societatea s-a schimbat în ultimii 50 de ani, prin urmare se pune întrebarea dacă acest concept mai are sens astăzi. Pe scurt, răspunsul este nu, fiind la mijloc mai multe motive. Primul dintre acestea este impactul asupra consumului de energie. În case şi în fabrici se foloseau becurile clasice acum mulţi ani, care consumau relativ multă energie. În prezent, însă, sunt folosite alternative mai eficiente, astfel încât lumina nu mai este un factor diferenţiator", spune Radu Puiu.

Efect, paradoxal, complet opus

Potrivit acestuia, astăzi, în mod paradoxal, efectul poate fi complet opus. Deoarece oamenii se trezesc mai devreme după schimbarea orei, când este mai frig, companiile ar putea chiar să încălzească birourile puţin mai mult sau să folosească aerul condiţionat o oră în plus în timpul verii. Mai multe studii au arătat că trecerea la ora de vară economiseşte o cantitate neglijabilă de energie electrică chiar şi în prezent.



Un alt factor avut în vedere este modul în care s-a schimbat structura muncii.



"De exemplu, în trecut, un număr mare de persoane lucrau în agricultură, domeniu unde lumina naturală era importantă. Cu toate acestea, de-a lungul deceniilor, numărul celor care lucrează în acest sector a scăzut treptat. Aşadar, dacă în trecut era adevărat că trecerea la ora de vară era benefică pentru sectorul agricol, astăzi acest argument s-ar aplica unui număr mult mai mic de persoane", subliniază analistul financiar.

Impactul asupra sănătății fizice și mentale

Un alt argument discutat este impactul asupra sănătăţii fizice şi mentale, împreună cu siguranţa şi nivelul de criminalitate. În acest context, trecerea de la ora de iarnă la ora de vară vine cu aspecte pozitive în multe privinţe. Concret, serile mai lungi, cu mai multă lumină, determină oamenii să petreacă mai mult timp în aer liber, făcând sport sau la terase în baruri sau alte spaţii turistice. Acest lucru este pozitiv pentru economie, deoarece oamenii cheltuiesc mai mulţi bani. În acelaşi timp, sportul va putea, în cele din urmă, creşte şi productivitatea societăţii.



În SUA au fost efectuate mai multe studii pe această temă, care au confirmat această afirmaţie. În mod similar, datele arată că mai multă lumină duce la o rată mai scăzută de criminalitate. Totuşi, şi în acest caz, statisticile variază. În acelaşi timp, unele studii arată că schimbarea orei reduce productivitatea la locul de muncă în primele zile, susţine analistul financiar.



De asemenea, schimbarea orei poate cauza probleme în logistică sau pe pieţele financiare, în special atunci când trecerea nu are loc în acelaşi timp la nivelul tuturor statelor, mai punctează Radu Puiu. Acest lucru este valabil, de exemplu, pentru Europa şi SUA, care schimbă ora la câteva săptămâni distanţă. O astfel de situaţie poate produce complicaţii şi costuri ridicate pentru sincronizarea operaţiunilor logistice şi comerciale, subliniază el.

Avantaje în privina economisirii energiei

"Ora de vară poate avea mai multe avantaje în ceea ce priveşte economisirea energiei, economia sau sănătatea oamenilor. Cu toate acestea, argumentul principal al modificării orei în trecut a fost economisirea de energie, aspect neglijabil în prezent. Problema constă, în principal, în problemele identificate în 'funcţionarea' firească a oamenilor, dar şi în complicaţii înregistrate în pieţe, transport, logistică sau alte servicii. Prin urmare, soluţia ideală ar fi, probabil, să fie desemnată una dintre ore, preferabilă fiind ora de vară, pentru a evita complicaţiile privind tranziţia, care este pusă în aplicare în mod diferit în diferite părţi ale lumii", mai arată analistul financiar XTB România.



