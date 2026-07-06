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Video INS: Vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut cu 5,5% în primele cinci luni din 2026. Ce produse au înregistrat scăderi

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cos gol de cumparaturi in supermarket
Foto: Inquam Photos / Cornel Putan
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Din articol
Comerțul cu amănuntul rămâne însă sub nivelul de anul trecut

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut în luna mai cu 1,2% față de aprilie, însă consumul rămâne sub nivelul de anul trecut. Comparativ cu mai 2025, vânzările din retail au scăzut cu 4,5%, iar în primele cinci luni din 2026 reculul a ajuns la 5,5%, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

Datele ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate indică o creștere de 1,3% față de aprilie, însă o scădere de 4,7% comparativ cu aceeași lună din 2025.

Creșterea din mai față de aprilie a fost determinată în principal de avansul vânzărilor de produse nealimentare, care au urcat cu 3,2%, și de creșterea de 0,5% a vânzărilor de produse alimentare, băuturi și tutun.

În schimb, comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazinele specializate a scăzut cu 2,3%. Potrivit datelor ajustate sezonier, vânzările de produse nealimentare au crescut cu 2,3%, cele de produse alimentare, băuturi și tutun cu 2,2%, în timp ce vânzările de carburanți au înregistrat un recul de 0,5%.

Comerțul cu amănuntul rămâne însă sub nivelul de anul trecut

Comparativ cu luna mai 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 4,5%. Cel mai mare declin a fost înregistrat la comerțul cu amănuntul al carburanților, unde vânzările au scăzut cu 5,5%. Produsele nealimentare au consemnat un recul de 4,8%, iar vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au fost mai mici cu 3,5% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În seria ajustată, scăderea a fost de 4,7%, pe fondul reducerii vânzărilor de produse nealimentare cu 5,3%, al produselor alimentare, băuturilor și tutunului cu 4,3% și al carburanților cu 2%.

În perioada ianuarie-mai 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a fost cu 5,5% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025.

Scăderea a fost determinată în principal de reculul de 7,9% al vânzărilor de produse nealimentare, de diminuarea cu 3,7% a vânzărilor de produse alimentare, băuturi și tutun și de reducerea cu 2,8% a vânzărilor de carburanți.

Potrivit seriei ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, comerțul cu amănuntul a înregistrat un recul de 5,3% în primele cinci luni ale anului, pe fondul scăderii vânzărilor de produse nealimentare cu 7,7%, al produselor alimentare, băuturilor și tutunului cu 3,5% și al carburanților cu 1,7%, arată datele INS.

Editor : A.D.

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