Inflația a scăzut la 6,2% în luna august, de la 8,2% cât a fost în iulie. Practic, ritmul de creștere al prețurilor este mai lent. În topul scumpirilor se află în continuare cafeaua, ouăle și carnea. Și motorina e mai scumpă cu 34 la sută față de anul trecut.

„Indicele preţurilor de consum în luna august 2026 comparativ cu luna iulie 2026 a fost 100, 22%. Rata inflaţiei de la începutul anului (august 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 4,6%. Rata anuală a inflaţiei în luna august 2026 comparativ cu luna august 2025 a fost 6,2%”, arată, vineri, INS, într-un comunicat de presă.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2025 – august 2026) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2024 – august 2025) a fost 9,5%.

Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna august 2026 comparativ cu luna iulie 2026 a fost 100,26%.

Rata anuală a inflaţiei în luna august 2026 comparativ cu luna august 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 6,3%.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2025 – august 2026) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2024 – august 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,6%, precizează INS.

Această scădere de la 8,2% la 6,2% este rezultatul efectului facturilor mărite la energia electrică de anul trecut, pe care în prezent nu-l mai simțim.

Topul scumpirilor

La sectorul alimentar, cel mai mult s-a scumpit cafeaua, cu peste 15%. Urmează ouăle, carnea de bovine, dar și laptele de vacă și uleiul.

În cazul produselor nealimentare, în top este prețul motorinei, care e mai mare cu 34% față de anul trecut, cel al benzinei a crescut cu 25% iar pe locul 3 este factura la energie termică, care e mai scumpă anul acesta cu peste 10%.

Și serviciile au înregistrat scumpiri importante în ultimul an. Cel mai mult au crescut chiriile, care sunt mai mari, în medie, cu aproape 40% față de anul trecut, urmate de factura la apă și canalizare și tarifele pentru reparații auto.

La finalul lunii august, Banca Națională a României și-a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul acestui an, la 6,1%, de la 5,5% cât estima anterior, din cauza secetei și a crizei energetice.

Editor : A.C.