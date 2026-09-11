Live TV

Video Inflația a scăzut în luna august. Motorina și chiriile, printre cele mai mari creșteri de prețuri. Topul scumpirilor

Data actualizării: Data publicării:
inflatie cos de cumparaturi si bani
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Topul scumpirilor 

Inflația a scăzut la 6,2% în luna august, de la 8,2% cât a fost în iulie. Practic, ritmul de creștere al prețurilor este mai lent. În topul scumpirilor se află în continuare cafeaua, ouăle și carnea. Și motorina e mai scumpă cu 34 la sută față de anul trecut.

„Indicele preţurilor de consum în luna august 2026 comparativ cu luna iulie 2026 a fost 100, 22%. Rata inflaţiei de la începutul anului (august 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 4,6%. Rata anuală a inflaţiei în luna august 2026 comparativ cu luna august 2025 a fost 6,2%”, arată, vineri, INS, într-un comunicat de presă.  

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2025 – august 2026) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2024 – august 2025) a fost 9,5%. 

Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna august 2026 comparativ cu luna iulie 2026 a fost 100,26%. 

Rata anuală a inflaţiei în luna august 2026 comparativ cu luna august 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 6,3%. 

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2025 – august 2026) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2024 – august 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,6%, precizează INS. 

Această scădere de la 8,2% la 6,2% este rezultatul efectului facturilor mărite la energia electrică de anul trecut, pe care în prezent nu-l mai simțim. 

Topul scumpirilor 

La sectorul alimentar, cel mai mult s-a scumpit cafeaua, cu peste 15%. Urmează ouăle, carnea de bovine, dar și laptele de vacă și uleiul. 

În cazul produselor nealimentare, în top este prețul motorinei, care e mai mare cu 34% față de anul trecut, cel al benzinei a crescut cu 25% iar pe locul 3 este factura la energie termică, care e mai scumpă anul acesta cu peste 10%. 

Și serviciile au înregistrat scumpiri importante în ultimul an. Cel mai mult au crescut chiriile, care sunt mai mari, în medie, cu aproape 40% față de anul trecut, urmate de factura la apă și canalizare și tarifele pentru reparații auto. 

La finalul lunii august, Banca Națională a României și-a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul acestui an, la 6,1%, de la 5,5% cât estima anterior, din cauza secetei și a crizei energetice. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - CALIN GEORGESCU - JUDECATORIA SEC 1 - 9 IUN 2026
1
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în...
Ponta
2
Victor Ponta a participat la deschiderea Jocurilor Nomade din Bișkek, unde în tribune a...
Muntele Târnăcopului (Kolang) Foto Profimedia
3
Lucrările de construcţie s-au intensificat pe Muntele Kolang, unde se bănuiește că ar fi...
potra georgescu
4
Procesul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu, privind tentativa de lovitură de stat, a...
parlament
5
AUR, pe primul loc în intenția de vot la parlamentare. Ce schimbare apare pe a doua...
Surpriză de proporții, la câteva zile după ce Ioana Năstase a sunat la Poliție și a cerut ordin de protecție
Digi Sport
Surpriză de proporții, la câteva zile după ce Ioana Năstase a sunat la Poliție și a cerut ordin de protecție
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pompa de alimentare cu carburant
Prețul benzinei a ajuns la un nivel istoric în România, după ce cotația petrolului a depășit 106 dolari pe baril
chei de la apartament de inchiriat
Bucureștiul devine cel mai scump oraş din ţară pentru chiriaşi. Care este cel mai ieftin cartier și cât costă chiria unei garsoniere
pompa de benzina verde
Vor fi probleme cu aprovizionarea globală cu motorină până la începutul anului următor, avertizează șefi din industria petrolieră
pompa de alimentare cu carburant
Scumpiri la pompă: benzina atinge un nou maxim istoric. Ce prețuri sunt afișate la stațiile de alimentare
o mana de femeie pe pompa de carburanti
Cel mai mare preț la benzină din istorie: carburanții s-au scumpit din nou. Ce tarife au fost afișate azi la pompă
Recomandările redacţiei
2026-09-01-0784
Mutare-surpriză: Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia din fruntea...
F-16 Polonia
Alertă la granița României: Ținte aeriene detectate lângă Vâlcove...
20260421_N_Ionita
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Lângă trupul său...
9/11
11 septembrie și teoriile conspirației: întrebările care au...
Ultimele știri
Prognoza meteo pentru următoarea lună. Temperaturi ușor mai ridicate în cea mai mare parte a perioadei
Prima licitație după noul regulament, la Damen Mangalia. Care este preţul de pornire și ce se întâmplă dacă, din nou, nimeni nu cumpără
Trump, despre războiul cu Iranul: „Nu cred în cuvântul «regret». Dacă ar trebui să o iau de la capăt, aș proceda exact la fel”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bani și noroc. Trei zodii intră într-o perioadă de abundență financiară până pe 20 septembrie
Cancan
BREAKING | Toto Dumitrescu a fost condamnat definitiv! Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu
Fanatik.ro
Revenire surpriză în fotbalul românesc! Un fost dinamovist s-a întors în țară și a semnat
editiadedimineata.ro
Europa, noua casă pentru centrele de date ale Google: investiție de 13 miliarde de euro în Finlanda pentru...
Fanatik.ro
Marcel Pușcaș, dezvăluiri teribile despre Steaua. „Semnau 10 pentru o minge iar cadrele făceau vile...
Adevărul
„Boom-ul” nașterilor din septembrie are o explicație. De ce iarna este sezonul concepției
Playtech
Cât au ajuns să coste lemnele de foc înainte de sezonul rece. Românii au început deja să-și facă provizii
Digi FM
E de zeci de ani în centrul atenției, dar și ea intră în panică pe covorul roșu. Sandra Bullock: "Transpir și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac s-a dus în biroul ministrului, dar acesta a ieșit și a exclamat: "Chemați toată presa!"
Pro FM
Nicole Scherzinger, șpagat la bordul avionului, înainte de turneu. „Abia îmi țin ochii deschiși, dar e...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Filmul care i-a salvat cariera lui Hugh Grant după eșecul peliculei în care a apărut alături de Sarah Jessica...
Adevarul
„Hristos n-a suferit atâtea!” Destinul tragic al lui Avram Iancu în ultimii ani ai vieții: „gol, flămând și...
Newsweek
Pensii militare: Vot în Senat pentru reducerea vârstei de pensionare. Ce categorii de pensionari beneficiază?
Digi FM
Miss Austria a murit la doar 22 de ani. Născută cu o malformaţie cardiacă, a suferit şapte operaţii pe cord...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Câte cafele pe zi sunt prea multe pentru oase. Un studiu pe aproape 10.000 de femei vine cu un răspuns
Digi Animal World
Câinele care a devenit erou în timpul atacurilor de la 11 septembrie. Și-a ghidat stăpânul orb de la etajul...
Film Now
Cu părul lung și barbă albă, Nick Nolte a revenit în lumina reflectoarelor. Legendarul actor, în centrul...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o campanie îndrăzneață. Actrița a pozat fără haine, acoperită...