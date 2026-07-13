Rata anuală a inflației a coborât la 10,42% în iunie 2026, de la 10,85% în luna mai, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS). Deși scăderea este una ușoară, România se află pentru a treia lună consecutiv cu o inflație de peste 10%. Profesorul de economie Cristian Păun a declarat, într-o intervenție la Digi24, că nivelul ridicat al inflației este alimentat de dezechilibrele din economie și a avertizat că majorarea taxelor ar pune și mai multă presiune asupra prețurilor.

Potrivit INS, indicele prețurilor de consum a crescut cu 0,06% în iunie față de mai, în timp ce rata inflației de la începutul anului (iunie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost de 3,77%. Comparativ cu iunie 2025, prețurile au fost mai mari cu 10,42%. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat în continuare la servicii, unde prețurile au crescut cu 13,67% față de aceeași lună a anului trecut. Produsele nealimentare s-au scumpit cu 12,29%, iar cele alimentare cu 5,75%.

Pe parcursul lunii iunie, alimentele au înregistrat o ușoară scădere față de mai, în timp ce prețurile produselor nealimentare au crescut cu 0,19%, iar cele ale serviciilor cu 0,49%.

Cristian Păun: „Inflația este semnul unui dezechilibru macroeconomic major”

Profesorul de economie Cristian Păun a declarat la Digi24 că inflația de două cifre reflectă probleme structurale ale economiei românești, în special deficitul bugetar și presiunile generate de prețurile reglementate.

„Arată clar o situație de dezechilibru. Inflația întotdeauna este semnul unui dezechilibru macroeconomic major. Cu siguranță problema deficitului presează această inflație în continuare. Cu siguranță avem probleme cu prețurile reglementate și aici mă refer la tot ce înseamnă energie, carburanți și acolo unde statul are un rol fundamental, prin taxare sau chiar prin companiile sale de stat, să influențeze acest preț semnificativ”, a explicat acesta.

Economistul consideră că România traversează una dintre cele mai dificile perioade din punct de vedere al stabilității prețurilor și spune că soluția nu este creșterea taxelor, ci reducerea cheltuielilor statului prin reforme.

„Este fenomenul cel mai complicat în momentul de față în România. Avem o inflație de două cifre. Ferească Sfântul să ne vină vreo idee în momentul acesta să mai creștem vreo taxă. Și cred că echilibrarea bugetului ar trebui să o facem exclusiv prin reforme, exclusiv prin ajustări structurale importante. Adică trebuie să continuăm și mai implicat, și mai concentrat tot ceea ce înseamnă partea aceasta de reformă. N-am văzut încă nimic concret pe partea de reformă administrativ-teritorială. Reforma în companiile de stat trenează. Trebuie făcute foarte multe lucruri ca acele cheltuieli ale statului să scadă sustenabil, rezilient, să nu fie o scădere doar de un trimestru”, a mai spus profesorul de economie.

„Inflația ar putea coborî sub 10% în următoarele luni”

Cristian Păun estimează că presiunile inflaționiste se vor reduce în a doua parte a verii, pe fondul efectului de bază generat de majorarea TVA de anul trecut: „Vom vedea o reducere a presiunii pe inflație în perioada următoare. Cel puțin în următoarele două luni o să se reducă semnificativ acel efect de bază generat de creșterea TVA-ului anul trecut, în luna august. Probabil că inflația în august-septembrie va fi ceva mai mică, inflația anuală. Va scădea sub două cifre. O să mai avem o scădere undeva în ianuarie, anul viitor, pe fondul eliminării acelui efect legat de taxarea de început de an pe care am făcut-o anul acesta”.

Întrebat despre reformele necesare pentru reducerea deficitului bugetar, profesorul de economie a susținut că problema nu este lipsa atribuțiilor Guvernului, ci absența unor inițiative legislative din Parlament.

„Problema mare este cu Parlamentul, care nu adoptă nicio lege în acest sens. Guvernul, chiar și cu puteri limitate, poate implementa legile care vin din Parlament. Dar nu vin legi din Parlament. Nu vine legea cu mai puține județe, legea cu mai puține UAT-uri, legea de privatizare a unor participații minoritare la companiile de stat. Nu vine nicio lege de acolo și atunci n-avem cum să reducem aceste cheltuieli sustenabil. Deocamdată, parlamentarii sunt în vacanță”, a concluzionat acesta.

Potrivit INS, rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (iulie 2025 - iunie 2026), comparativ cu precedentele 12 luni, a fost de 9,8%, iar rata anuală a inflației calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC), utilizat la nivelul Uniunii Europene, a fost de 9,2% în luna iunie.

Editor : A.D.