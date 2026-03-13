Live TV

Video Rata anuală a inflației a scăzut la 9,31% în luna februarie. Ce servicii și produse au înregistrat cele mai mari scumpiri

FOTO: Getty Images
Rata anuală a inflației a coborât ușor în luna februarie 2026, la 9,31%, de la 9,62% înregistrată în ianuarie, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS). Creșterile de prețuri au fost determinate în special de scumpirea serviciilor, care au înregistrat cel mai mare avans.

Conform statisticilor oficiale, serviciile s-au scumpit cu 11,37% față de februarie 2025. În același timp, mărfurile nealimentare au înregistrat o creștere de 9,41%, iar prețurile mărfurilor alimentare au urcat cu 7,89%.

Ce produse s-au scumpit cel mai mult

Potrivit datelor INS, în categoria alimentelor, cele mai mari creșteri de prețuri față de februarie 2025 s-au înregistrat la cafea (+25,82%), ouă (+14,33%), fructe proaspete (+16,12%), produse din zahăr, dulciuri și miere (+13,55%) și carne de bovine (+11,79%).

De asemenea, pâinea s-a scumpit cu 10,12%, laptele de vacă cu 9,81%, uleiul cu 8,78%, iar carnea de pasăre cu aproximativ 8,5%.

În cazul mărfurilor nealimentare, cea mai mare creștere a fost consemnată la energia electrică, care s-a scumpit cu 56,92% față de anul trecut. Au mai crescut prețurile la energia termică (+13,41%), detergenți (+9,01%) și tutun și țigări (+7,47%).

În sectorul serviciilor, cele mai mari majorări au fost înregistrate la transportul feroviar, unde biletele de tren s-au scumpit cu 24,40%. Tarifele pentru apă, canal și salubritate au crescut cu 17,21%, serviciile de igienă și cosmetică cu 15,94%, iar reparațiile auto cu 14,90%.

Cum a evoluat inflația și ce arată indicatorii europeni

INS a precizat că indicele prețurilor de consum în luna februarie 2026, comparativ cu luna ianuarie 2026, a fost de 100,59%.

„Rata inflației de la începutul anului (februarie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 1,5%. Rata anuală a inflației în luna februarie 2026 comparativ cu luna februarie 2025 a fost 9,3%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (martie 2025 – februarie 2026) față de precedentele 12 luni (martie 2024 – februarie 2025) a fost 8,1%”, se arată în comunicatul publicat de INS.

În ceea ce privește indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), utilizat pentru comparațiile la nivelul Uniunii Europene, acesta a fost de 100,57% în februarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2026.

Totodată, rata anuală a inflației calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum a fost de 8,3% în februarie 2026, comparativ cu februarie 2025. Rata medie a modificării prețurilor în ultimele 12 luni (martie 2025 – februarie 2026), raportată la precedentele 12 luni, determinată pe baza IAPC, a fost de 7,3%.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit recent în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2026, la 3,9%, de la 3,7% anterior. Potrivit estimărilor prezentate în luna februarie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, rata inflației ar urma să ajungă la 2,7% la sfârșitul anului 2027.

De asemenea, datele publicate pentru luna februarie nu reflectă încă eventualele efecte economice generate de tensiunile și conflictul din Orientul Mijlociu, care ar putea influența în perioada următoare evoluția prețurilor, în special în sectorul energiei și al transporturilor.

