România este în topul producătorilor de automobile din Uniunea Europeană și s-a clasat pe locul șase, imediat după giganții care domină piața auto europeană. Țara noastră a fabricat în prima jumătate a acestui an mai bine de 200.000 de autoturisme în cele două uzine, informează Digi24.

În prima jumătate a acestui an, România s-a menținut pe locul șase în topul producătorilor auto din Uniunea Europeană, cu aproape 236.000 de autoturisme fabricate la uzinele Dacia și Ford, ceea ce înseamnă aproape 4% din totalul Uniunii Europene, arată o analiză profit.ro.

Totuși, trebuie spus că producția a scăzut cu 6,5% față de anul trecut, din cauza reducerii cererii pentru unele modele, dar și a anulării programului rabla, care ar fi adus circa 10.000 de mașini în plus la producție.

În prima parte a anului 2-25, industria auto europeană a produs 5,9 milioane de autoturisme în total, în scădere cu 2,8% față de anul trecut. Germania domină producția cu 2,1 milioane de vehicule. Urmează Spania, cu peste 930.000 de unități, iar pe locurile trei și patru sunt Cehia și Slovacia. Franța ocupă locul cinci, iar România este pe locul șase.

 

