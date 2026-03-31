Ilie Bolojan, interviu pentru Le Figaro: Un divorț politic între UE și SUA ar fi o catastrofă pentru Occident

Premierul Ilie Bolojan a acordat un interviu pentru cotidianul francez Le Figaro, în cadrul căruia a subliniat că o eventuală ruptură a relațiilor politice dintre statele Uniunii Europene și SUA ar reprezenta o catastrofă pentru Occident. Șeful Executivului a mai transmis că UE poate rămâne competitivă doar dacă rămâne unită.

Întrebat de jurnaliștii Le Figaro dacă este îngrijorat de faptul că unele voci susțin că NATO și Uniunea Europeană sunt două organizații care vor muri în viitor, Ilie Bolojan a transmis că UE poate rămâne competitivă doar dacă statele rămân împreună:

„În competiția globală, țările care sunt mai izolate nu vor mai fi competitive. Eu susțin o Europă mai integrată economic, fără bariere, în care deciziile sunt luate mai rapid.”

„SUA rămân o umbrelă de securitate pentru Europa”

În privința poziționării SUA în interiorul NATO și o eventuală teamă ca România să fie abandonată de americani, șeful Executivului a transmis:

„Statele Unite ale Americii pot lua decizii pe care le consideră legitime în raport cu politica lor într-o anumită regiune a lumii, însă pentru noi, intrarea în NATO a fost un element foarte important și Statele Unite au fost și încă sunt o umbrelă de securitate pentru Europa, în special pentru Europa de Est.

Prezența americană în NATO rămâne crucială. Iar Statele Unite au nevoie de Uniunea Europeană la rândul lor. Îmi este greu să îmi imaginez lumea occidentală fără parteneriatul dintre Statele Unite și Europa, chiar dacă există uneori moduri diferite de a gândi.

Nu trebuie uitat că fiecare țară care a intrat în NATO a dorit acest lucru: nimeni nu ne-a obligat. Consider că un divorț politic între UE și SUA ar fi o catastrofă pentru Occident”.

Reducerea numărului de soldați americani din România

Ilie Bolojan a fost întrebat și despre reducerea numărului de soldați americani prezenți în România.

„Integrarea în NATO a fost un moment foarte important pentru noi. A ajutat enorm la dezvoltarea țării, deoarece securitatea ne-a adus investiții. Am susținut prezența bazelor militare NATO, inclusiv a celor conduse de trupe americane și franceze.

Înțelegem în același timp că americanii le cer europenilor să își asume o parte mai mare din responsabilitatea apărării, iar noi am majorat bugetul apărării prin colaborarea cu industria europeană de apărare, inclusiv cu industria franceză”, a declarat premierul, care a mai subliniat că România este recunoscătoare pentru angajamentul Franței de a apăra flancul estic al NATO.

