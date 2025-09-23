Actorul Richard Gere a lansat critici dure la adresa lui Donald Trump. „Nu reprezintă America. El distruge Constituția”

Actorul Richard Gere l-a atacat dur pe Donald Trump, acuzându-l că „distruge Constituţia americană cu rapiditate şi forţă”. Vedeta de la Hollywood a mai spus că președintele SUA „nu reprezintă America” și a cerut ca această perioadă „nebună” să se încheie, potrivit News.ro.

Richard Gere, în vârstă de 77 de ani, a declarat, într-un interviu pentru BFMTV, că ceea ce preşedintele american „a realizat în şase luni este uimitor”.

„El distruge Constituţia americană cu rapiditate şi forţă”, a estimat actorul, producător executiv al documentarului Wisdom of Happiness (Conştiinţa deplină a fericirii, o călătorie cu Dalai Lama), care va fi lansat în cinematografe pe 1 octombrie.

Vedeta din „American Gigolo” şi „Pretty Woman” nu are cuvinte suficient de dure pentru a descrie acţiunile lui Donald Trump şi ale administraţiei sale de la începutul anului.

În luna mai, actorul a profitat de ocazia decernării unui premiu Goya de onoare în Spania pentru a-l critica pe preşedintele american, pe care l-a calificat drept „gangster”.

„Cred că oamenii înţeleg că trăim o perioadă nebună”, a adăugat Richard Gere pentru BFMTV, subliniind totodată că „Donald Trump nu reprezintă America”.

Nu a fost ales cu un avans mare, iar sondajele sale sunt slabe. Chiar şi susţinătorii săi nu mai sunt la fel de entuziaşti ca înainte. Evident, toate acestea trebuie să înceteze, dar trebuie să învăţăm din acest moment. De ce am ajuns în această situaţie?

Richard Gere, care a făcut parte din grupul de artişti care au semnat, în luna mai, un apel prin care denunţau „tăcerea” lumii culturale în faţa „genocidului” din Gaza, continuă să atragă atenţia asupra „acţiunilor nebuneşti comise de Netanyahu”, în timp ce Tsahal a lansat săptămâna aceasta ofensiva asupra oraşului Gaza.

Vedem zilnic oameni care sunt ucişi, copii care mor de foame, iar unii nu se preocupă de asta, îi consideră animale şi spun că nu contează. Dar contează!

„Putem avea influenţă dacă reunim oamenii care văd lucrurile aşa cum sunt”, a spus Gere. „Ceea ce se întâmplă este greşit şi nu trebuie să acceptăm asta.”

