Video Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar captura și pe Putin, cum a făcut-o cu Maduro

Marco Rubio, US secretary of state, from left, US President Donald Trump, and Pete Hegseth, US secretary of defense, during a news conference at the Mar-a-Lago Club in Palm Beach, Florida, US, on Saturday, Jan. 3, 2026. President Nicolas Maduro has been c
Marco Rubio, Donald Trump și Pete Hegseth. Foto: Profimedia

Corespondentul Fox News la Casa Albă, Peter Doocy, l-a întrebat pe președintele Donald Trump dacă ar „ordona vreodată o misiune de capturare” a președintelui rus Vladimir Putin, similară operațiunii desfășurate sâmbătă, în cadrul căreia Delta Force l-au arestat pe fostul lider venezuelean Nicolás Maduro.

Întrebarea lui Doocy a venit în legătură cu remarca președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a cărui țară se află în război cu Rusia de când aceasta a invadat-o în 2022, când a fost întrebat despre raidul care l-a „extras” pe Maduro din Venezuela săptămâna trecută.

„Dacă dictatorii pot fi tratați în acest fel, atunci Statele Unite ale Americii știu ce trebuie să facă în continuare”, a glumit Zelenski la momentul respectiv, fără a menționa la cine se referea.

În timp ce Trump răspundea întrebărilor reporterilor la întâlnirea sa cu directorii companiilor petroliere americane de vineri, Doocy a adus în discuție comentariul, adăugând: „Se pare că vrea să mergeți să-l capturați pe Vladimir Putin”.

„Ați ordona vreodată o misiune pentru a-l captura pe Vladimir Putin?”, a întrebat el.

Președintele, flancat de secretarul de Stat Marco Rubio și de secretarul de Război Pete Hegseth, a răspuns: „Ei bine, nu cred că va fi necesar. Am avut întotdeauna o relație excelentă cu el. Sunt foarte dezamăgit”.

El a continuat să-și exprime frustrarea față de încheierea unui acord de pace între Ucraina și Rusia, stabilit ca prioritate în campania electorală.

„Am rezolvat opt războaie”, a afirmat el. „Credeam că acesta va fi unul dintre cele mai ușoare. Nu știu dacă îl cunoști pe Peter, dar în ultima lună au pierdut 31.000 de oameni, mulți dintre ei soldați ruși, iar economia rusă merge prost. Cred că vom reuși să rezolvăm problema. Aș fi vrut să o facem mai repede, pentru că mor mulți oameni”.

