Comori vechi de mii de ani au fost furate de la British Museum. Un angajat a fost concediat

British Museum a concediat un angajat, iar poliția a deschis o anchetă după ce mai multe piese valoroase au fost au fost raportate „dispărute, furate sau deteriorate”, relatează BBC.

Mai multe articole, inclusiv aur, bijuterii și pietre semiprețioase, au dispărut din cunoscutul muzeu din Londra, una dintre cele mai mari atracții turistice din Marea Britanie.

Majoritatea articolelor erau păstrate într-un depozit, a precizat muzeul.

Directorul British Museum, Hartwig Fischer, a spus că muzeul va „depune toate eforturile pentru recuperarea obiectelor”.

„Acesta este un incident extrem de neobișnuit. Știu că vorbesc în numele tuturor colegilor când spun că luăm extrem de în serios protecția tuturor articolelor aflate în grija noastră. Ne-am întărit deja securitatea și lucrăm alături de experți externi pentru a finaliza un inventar definitivă a ceea ce lipsește, este deteriorat sau furat”, a adăugat el.

Împotriva angajatului care a fost concediat ar urma să fie luate măsuri legale, a adăugat muzeul.

Comandamentul pentru Criminalitate Economică al Poliției Metropolitane face cercetări, dar nu au fost făcute arestări.

British Museum a început, de asemenea, o evaluare independentă a securității.

Niciunul dintre articole, care datează din secolul al XV-lea î.Hr. până în secolul al XIX-lea d.Hr., nu a fost expus recent și era păstrat în principal în scopuri academice și de cercetare, a spus muzeul.

Articolele ar fi fost scoase din muzeu înainte de 2023 și de-a lungul unei perioade „semnificative”.

„Administratorii British Museum au fost extrem de îngrijorați când au aflat la începutul acestui an că obiectele colecției au fost furate”, a spus George Osborne, președintele British Museum.

„Am sunat la poliție, am impus măsuri de urgență pentru a crește securitatea, am stabilit o analiză independentă a ceea ce s-a întâmplat și am folosit toate capacitățile disciplinare disponibile împotriva persoanei pe care o considerăm responsabilă”, a adăugat el.





Editor : M.B.