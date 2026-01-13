Live TV

Kim Jong Un și-a reorganizat serviciul de securitate pe fondul temerilor legate de o tentativă de asasinat

profimedia-1014190349
Kim Jong-un. Foto: Profimedia

Kim Jong Un a înlocuit trei înalți oficiali responsabili cu securitatea sa personală, a declarat marți Coreea de Sud, sugerând că liderul nord-coreean s-ar putea teme de tentative de asasinat, relatează Euronews.

Ministerul Unificării din Seul a susținut că trei agenții de stat responsabile cu securitatea dictatatorului nord-coreean au șefi noi. Reorganizarea a fost observată în timpul unei parade militare în octombrie.

Schimbările de la Comandamentul Gărzii de Corp, care se ocupă de măsurile de securitate împotriva atacurilor cu drone sau electronice, ar putea fi legate de decizia lui Kim Jong Un de a trimite trupe pentru a ajuta Rusia în războiul din Ucraina, a declarat Hong Min, analist la Institutul Coreean pentru Unificare Națională.

„Schimbarea în modul de asigurare a securității lui Kim a fost detectată începând cu octombrie 2024, când acesta a trimis trupe nord-coreene în Rusia”, a spus Hong. „El ar fi putut considera că ar putea exista o tentativă de asasinat împotriva sa, implicând ucraineni, în contextul atenției internaționale sporite din cauza desfășurării trupelor.”

Capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către Statele Unite în această lună a sporit probabil temerile legate de securitate la Phenian, spun analiștii.

Operațiunea reprezintă un scenariu de coșmar pentru conducerea Coreei de Nord, care se teme de mult timp de un „atac de decapitare” și a acuzat Washingtonul că încearcă detronarea sa.

Agenția de spionaj din Seul a declarat anterior că liderul Coreei de Nord a îmbunătățit nivelul de securitate din jurul său din cauza riscului de atentate la viața sa. Biroul lui Kim Jong Un a căutat echipamente capabile să bruieze comunicațiile și echipamente de detectare a dronelor ca răspuns, a declarat agenția.

El a fost văzut adesea în ultimul an însoțit de fiica sa Ju-ae în misiuni oficiale, inclusiv o inspecție recentă a unui submarin cu propulsie nucleară. Analiștii spun că ea este probabil următoarea în linie pentru a conduce dictatura dotată cu arme nucleare.

