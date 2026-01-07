Kim Jong-un a folosit un stivuitor pentru a-și ridica fiica adolescentă, în timp ce ajuta la construirea unui memorial pentru soldații căzuți la datorie.

Liderul nord-coreean și-a pus centura de siguranță și a ridicat două femei, trei copaci și patru bărbați, în timp ce participa la o ceremonie de plantare de copaci pentru soldații nord-coreeni uciși în Ucraina, scrie the telegraf.

Momentul culminant a fost atunci când a comandat un stivuitor, ridicând o serie de consilieri ai săi, precum și pe fiica sa, Kim Ju-ae, care a ajutat și ea soldații să sape și să planteze copaci la locul respectiv din Phenian.

Cei doi au pozat pentru fotografii în timp ce mânuiau lopeți și zâmbeau în mijlocul unui grup de soldați, după cum arată fotografiile oficiale.

În cadrul unui pact de apărare reciprocă cu Rusia, Coreea de Nord a trimis aproximativ 14.000 de soldați să lupte alături de trupele ruse în Ucraina în 2024.

Peste 6.000 dintre ei au fost uciși în conflict, potrivit surselor sud-coreene, ucrainene și occidentale.

Liderul nord-coreean i-a descris pe soldații căzuți la datorie drept „eroi... care s-au sacrificat fără ezitare”.

El a adăugat: „Nimeni în lume nu poate învinge o astfel de armată, care este absolut loială ordinelor partidului”.

O expoziție foto care detaliază progresul Coreei de Nord sub conducerea sa a fost deschisă la Phenian, în timp ce țara se pregătește pentru un congres important al partidului care va avea loc în curând, a raportat Agenția Centrală de Știri Coreeană.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Kim Ju-ae, care se crede că are aproximativ 13 ani, a fost mult timp considerată drept probabilul succesor al tatălui său, potrivit surselor de informații sud-coreene.

Experții spun că viitorul congres al partidului de guvernământ ar putea oficializa succesiunea ei ca dictator de a patra generație al țării.

Ea a fost prezentată pentru prima dată în viața publică de către tatăl său în noiembrie 2022, la lansarea de testare a unei rachete balistice intercontinentale, și de atunci a fost văzută în compania unor generali de rang înalt la evenimente militare importante.

În ultimii trei ani, ea a fost fotografiată din ce în ce mai des la evenimente publice, inclusiv la o vizită la mausoleul Kumsusan pentru a aduce omagiu foștilor lideri, pe 1 ianuarie.

Ea este descrisă în mass-media de stat ca „fiica respectată” și „copilul iubit”, precum și ca „o mare personalitate călăuzitoare” – un termen care se aplică de obicei doar liderilor de vârf și succesorilor acestora.

Editor : A.R.