Discuții cu privire la succesorul ayatollahului Khamenei. Cine ar putea ocupa cea mai înaltă funcție în Iran

Discuțiile în jurul succesorului ayatollahului Khamenei s-au intensificat din mai multe motive, dincolo de zvonurile privind sănătatea sa. Khamenei este la putere din 1989, fiind unul dintre cei mai longevivi lideri din regiune, și joacă un rol central în sistemul politic complex al Iranului. Având în vedere vârsta sa și zvonurile recente, se pune în mod firesc problema succesiunii, mai ales că poziția sa are o influență enormă asupra direcției viitoare a Iranului în ceea ce privește politicile interne și internaționale, comentează Institutul Robert Lansing.

Provocările politice și economice actuale ale Iranului constituie un alt motiv pentru care acest subiect câștigă teren.

Există o nemulțumire internă generalizată cu privire la probleme precum inflația, sancțiunile și drepturile civile, ceea ce face ca problema conducerii să fie și mai presantă pentru iranieni și observatorii internaționali deopotrivă. Unele facțiuni din cadrul sistemului politic iranian doresc să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește succesorul lui Khamenei, în speranța că un nou lider suprem s-ar putea alinia agendei lor, ceea ce sporește complexitatea discuțiilor privind succesiunea.

În cele din urmă, acesta este un moment sensibil pentru Iran pe scena mondială. Relațiile cu Occidentul, negocierile nucleare în curs și dinamica puterii regionale s-ar putea schimba semnificativ sub conducerea unui nou lider. Oricine îi va succeda lui Khamenei ar putea orienta Iranul fie către mai multă deschidere și reformă, fie către continuarea pe o cale conservatoare, ceea ce ar avea implicații uriașe pentru stabilitatea regională.

Susținătorii reformei în Iran, care încearcă să reducă influența lui Khamenei și să abordeze rivalitatea acestuia cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), intensifică zvonurile privind starea precară de sănătate a liderului suprem al țării, ayatollahul Ali Khamenei.

Citește și

Iranul a decis să răspundă „definitiv și dureros” atacului israelian chiar înainte de alegerile din SUA

Lupte interne

Zvonurile cu privire la starea de sănătate a ayatollahului Khamenei s-au intensificat în ultima perioadă din cauza unei combinații de factori, inclusiv vârsta sa înaintată (are 85 de ani) și perioadele ocazionale de absență de la aparițiile publice, care stârnesc adesea speculații. În ultimele săptămâni, mai multe rapoarte, în special din partea grupurilor de opoziție iraniene în exil și a presei internaționale, au sugerat că acesta ar fi grav bolnav sau chiar în comă.

Deși aceste afirmații nu au fost confirmate, recentele apariții discrete ale lui Khamenei ar fi putut alimenta și mai mult speculațiile. Presa de stat iraniană nu a abordat aceste zvonuri, sporind incertitudinea și curiozitatea legate de sănătatea sa.

Există, de asemenea, un interes sporit din cauza contextului politic mai larg: în timp ce Iranul se confruntă cu probleme interne grave (cum ar fi luptele economice, protestele publice și dezbaterile privind succesiunea), mulți sunt curioși să afle cine i-ar putea succeda lui Khamenei în cazul în care acesta nu mai poate exercita funcția.

„Credem că cercurile interne și elitele Iranului doresc claritate în ceea ce privește identitatea succesorului lui Khamenei, deoarece aceasta le va determina influența și poziția viitoare. Deși considerăm că probabilitatea unei schimbări a conducerii din cauza problemelor de sănătate este relativ scăzută, o tranziție determinată de o luptă internă pentru putere pare mai probabilă.

Reticența de a recunoaște în mod deschis posibilitatea unei conspirații poate explica de ce elitele aduc sănătatea lui Khamenei în discursul public. Încadrarea problemei în jurul preocupărilor legate de sănătate ar putea permite selectarea unui succesor sub pretextul unor anxietăți medicale naturale, mai degrabă decât din motive politice evidente”, arată analiza Institutului Robert Lansing .

Cine ar putea să fie succesorul lui Ali Khamenei

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, acum în vârstă de 85 de ani, s-a confruntat cu multiple probleme de sănătate în ultimii ani. Printre principalele preocupări se numără un istoric de cancer de prostată, pentru care a suferit o intervenție chirurgicală în 2014, și, mai recent, o intervenție chirurgicală de urgență pentru o obstrucție intestinală în 2022. Deși oficialii iranieni subliniază adesea rolul său activ în viața publică, aceste intervenții chirurgicale și absențele sale prelungite din ochii publicului au alimentat speculații continue cu privire la sănătatea sa și la eventualele planuri de succesiune.

În 2022, starea de sănătate a liderului religios suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, s-ar fi înrăutățit. În 2023, au apărut rapoarte conform cărora Liderul Suprem al Revoluției Islamice a fost spitalizat sub supraveghere medicală, starea sa fiind descrisă ca fiind gravă, potrivit The New York Times.

Khamenei ar fi fost supus unei intervenții chirurgicale pentru o obstrucție intestinală la acea dată. Alte zvonuri privind starea de sănătate a lui Khamenei au apărut în 2024, după ce o declarație a echipei sale medicale a celebrat „sănătatea bună” a acestuia într-un segment TV foarte mediatizat.

Acest accent neobișnuit pus pe starea sa de sănătate nu a făcut decât să amplifice întrebările cu privire la stabilitatea sa fizică și la viitorul său rol în conducere. Între timp, guvernul iranian nu dezvăluie, în general, detalii despre starea de sănătate a lui Khamenei, recunoscând că incertitudinea privind starea sa de sănătate poate avea implicații atât pentru politica internă, cât și pentru rolul Iranului în dinamica regională.

Principalul candidat la succesiunea ayatollahului Ali Khamenei este fiul său, Mojtaba Khamenei, care are 55 de ani și deține deja o influență considerabilă.

A vrut Raisi cea mai înaltă funcție în stat (și acest lucru i-a fost fatal)?

Cu toate acestea, Garda Revoluționară iraniană și principalele personalități religioase ar putea influența decizia finală, favorizând potențial un grup mai larg de candidați. Alternativele ar putea include clerici de rang înalt precum Ebrahim Raisi, care a avut roluri politice și judiciare semnificative, deși succesiunea este complicată de structurile complexe de putere din cadrul elitei politice și religioase iraniene.

Președintele Ebrahim Raisi s-ar fi opus candidaturii fiului lui Khamenei ca potențial succesor, probabil pentru că lui însuși i s-a promis anterior funcția de lider suprem.

Acest lucru ridică posibilitatea ca moartea lui Raisi într-un accident aviatic să fi avut legătură cu aspirațiile sale pentru cea mai înaltă funcție din Iran.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) deține o influență semnificativă în sistemul politic iranian și este de așteptat să joace un rol esențial în stabilirea succesorului lui Khamenei. Deși Mojtaba Khamenei este un candidat probabil, poziția IRGC este complexă și strategică: ar putea să îl sprijine dacă conducerea sa se aliniază intereselor lor, în special în ceea ce privește continuitatea politicilor actuale.

Citește și

Cum a reușit Israelul să expună o mare slăbiciune a Rusiei prin atacurile lansate asupra Iranului (WSJ)



Iranul își mărește bugetul armatei cu 200%, după bombardamentele recente ale Israelului





Editor : S.S.