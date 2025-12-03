Donald Trump a avut un nou derapaj rasist la adresa Somaliei, în timpul unei ședințe de cabinet, unde a lansat insulte la adresa țării și a comunității somaleze din SUA. Președintele american a folosit expresii jignitoare și a susținut că cetățenii acestei țări nu sunt bineveniți, legând aceste declarații de planul său de a „suspenda definitiv imigrația” din statele din lumea a treia, potrivit The Guardian și News.ro.

După ce și-a anunțat intenția de „a suspenda definitiv imigrația din toate țările din lumea a treia”, președintele american Donald Trump a avut marți un discurs violent și controversat, cu accente xenofobe, împotriva Somaliei.

El i-a numit pe imigranții somalezi „gunoaie” și a spus că ar trebui trimiși înapoi acasă, într-o tiradă care a venit în contextul în care administrația sa a intensificat măsurile de combatere a imigrației ilegale a somalezilor fără documente în Minnesota.

Într-o tiradă xenofobă în timpul unei ședințe de cabinet, Trump a jignit cetățenii de origine somaleză, dar și pe Ilhan Omar, reprezentanta democrată din Congres care provine din Somalia, dar are cetățenie americană și este foarte critică la adresa guvernului american.

Trump a mai spus că Somalia „pute” și „nu este bună de nimic”.

„Ei nu contribuie cu nimic. Nu-i vreau în țara noastră, voi fi sincer cu voi”, a spus el, referindu-se la imigranții somalezi.

El a numit-o pe Omar „gunoi” și a avertizat: „Vom merge pe un drum greșit dacă vom continua să primim gunoaie în țara noastră”.

„Aceștia sunt oameni care nu fac altceva decât să se plângă”, a spus Trump. „Se plâng, iar din locul de unde vin nu au nimic... Când vin din iad și se plâng și nu fac altceva decât să se plângă, nu îi vrem în țara noastră. Să se întoarcă de unde au venit și să-și rezolve problema”, a continuat șeful Casei Albe.

Democrata Ilhan Omar, vizată în mod frecvent de criticile președintelui american, a răspuns apoi pe X: „Obsesia lui pentru mine este înfricoșătoare. Sper că va putea primi ajutorul (psihologic) de care are nevoie disperată.”

Furia lui Trump a fost stârnită de un scandal din statul Minnesota, unde, potrivit justiției locale, peste un miliard de dolari au fost plătiți către servicii sociale inexistente, în principal prin intermediul facturilor false emise de americani de origine somaleză.

Președintele american denigrează în mod regulat minoritățile și a făcut din lupta împotriva imigrației ilegale calul său de bătaie, mizând pe temerile majorității albe de a-și pierde puterea politică și culturală.

Donald Trump și-a anunțat săptămâna trecută intenția de a „suspenda definitiv imigrația din toate țările din lumea a treia”, după atacul unui refugiat afgan asupra a doi membri ai Gărzii Naționale, la Washington.

Guvernul american a impus deja în iunie anul trecut interdicții de intrare în Statele Unite sau restricții de vize pentru cetățenii din 19 țări, printre care Somalia.

Marți, administrația Trump a anunțat că a suspendat toate cererile de imigrare, inclusiv procesarea cărților verzi și a cetățeniei americane, depuse de imigranți din aceste 19 țări non-europene, invocând motive de securitate națională și siguranță publică.

Țară din Cornul Africii, unde, potrivit ONU, 70% din populație trăiește într-o „sărăcie multidimensională”, Somalia a căzut în anii 1990 într-un război civil care a dus la prăbușirea statului.

Editor : Ș.A.