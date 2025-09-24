Live TV

„Trump este rasist, sexist, misogin și islamofob”. Reacția primarului Londrei Sadiq Khan după ce președintele SUA l-a numit „groaznic”

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-0377702568
Sadiq Khan și Donald Trump. Foto: Profimedia

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a reacționat dur la adresa lui Donald Trump, pe care l-a acuzat că este „rasist, sexist, misogin și islamofob”, după ce președintele SUA l-a numit „groaznic” într-un discurs la ONU și a afirmat că orașul este condus spre „legea sharia”, potrivit The Guardian.

Declarațiile lui Trump, făcute marți seară, au stârnit furie în rândul laburiștilor. Ministrul britanic al sănătății, Wes Streeting, l-a lăudat pe Khan pentru faptul că „apără diferențele de origine și de opinie”. În schimb, Pat McFadden, ministrul muncii și pensiilor, apropiat al lui Keir Starmer, a evitat să comenteze atacul lui Trump la adresa primarului, dar a apărat reputația Londrei ca oraș global.

Khan a lansat apoi un atac direct: „Cred că președintele Trump a arătat că este rasist, este sexist, este misogin și este islamofob”, a spus edilul, criticând totodată și lideri laburiști, inclusiv pe premier, pentru că nu au denunțat public retorica lui Trump.

Trump îl atacă în mod deschis pe Khan din 2015, de când primarul l-a criticat pe atunci candidatul republican pentru propunerea de a interzice musulmanilor accesul în SUA.

În discursul său la Adunarea Generală a ONU, Trump a declarat: „Mă uit la Londra, unde aveți un primar teribil, teribil, teribil, și orașul s-a schimbat, s-a schimbat foarte mult. Acum vor să treacă la legea sharia. Dar sunteți într-o altă țară, nu puteți face asta.”

Întrebat cum comentează faptul că a fost descris drept „un primar teribil, teribil”, Khan a subliniat recordurile de turiști și investitori americani care aleg Londra: „De când se țin evidențele, doar într-o perioadă a venit un număr mai mare de americani în Londra. Trebuie să existe un motiv. Dacă ne uităm la criterii diverse, suntem adesea orașul numărul 1 din lume la cultură, la investiții străine, la sport sau la șansa oamenilor de a-și împlini potențialul. Sunt foarte mândru că suntem cel mai mare oraș din lume.”

El a adăugat că relația specială dintre Marea Britanie și SUA ar trebui să le dea liderilor de la Londra „curajul de a spune lucrurilor pe nume când președintele greșește”.

Întrebat dacă Starmer ar trebui să fie prieten cu Trump, Khan a răspuns: „Una dintre trăsăturile unei relații speciale e că seamănă cu o prietenie adevărată. Când ai un prieten apropiat, trebuie să aștepți mai mult de la el. Este diferit față de o simplă cunoștință. Avantajul relației speciale cu SUA, pe lângă comerț sau alianțele militare, este și faptul că poți să-i spui prietenului când greșește. Cred că președintele Trump greșește în foarte multe privințe.”

Săptămâna trecută, Trump l-a descris pe Khan drept „printre cei mai slabi primari din lume” și a susținut că s-a asigurat ca acesta să nu fie invitat la banchetul la care a participat la Windsor – o afirmație pe care apropiații edilului o consideră falsă.

Pat McFadden a remarcat că Trump și Khan „au avut un conflict de ani buni”, dar a adăugat că „Londra este un oraș extraordinar, un mare atu pentru Marea Britanie” și a spus că „nu împărtășește opinia președintelui”.

La rândul său, Nigel Farage a declarat că Trump are dreptate când spune că „legea sharia este o problemă” la Londra, dar a nuanțat: „Nu luați niciodată literal ceea ce spune Trump, pe orice subiect. Dar luați-l mereu în serios. Are dreptate să spună că sharia este o problemă la Londra? Da. Este o problemă copleșitoare în acest moment? Nu. S-a asociat direct primarul Londrei cu asta? Nu.”

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Su-24M rusesc
1
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
2
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen
3
„Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au...
fugarul emil ganj
4
Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112...
FFM_6282
5
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
Nepalezii îl caută pe Gigi Becali prin tot Bucureștiul, după ce au auzit ce face milionarul din Pipera
Digi Sport
Nepalezii îl caută pe Gigi Becali prin tot Bucureștiul, după ce au auzit ce face milionarul din Pipera
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Horaţiu Potra
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
Premierul Ilie Bolojan, conferință de presă la Palatul Victoria: Am...
lia olguta vasilescu paul stanescu
Dispute în PSD. Surse: Fratele lui Paul Stănescu a fost înlocuit de...
mae rusia
Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova a fost convocat de urgență...
Ultimele știri
„O realizare inginerească fără precedent”: turla unei biserici din Londra, suspendată la peste 13 metri deasupra unui șantier
Grecia: Oligarhul Vladimir Plahotniuc va fi extrădat joi în Republica Moldova (surse)
În regiunea Donețk, rușii au împușcat o familie de civili și au luat un copil ostatic
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Atac aeroport
Un bărbat a fost arestat în Marea Britanie în legătură cu atacul cibernetic asupra unor mari aeroporturi europene
avion care decoleaza
Zeci de infractori condamnați în Anglia, expulzați în România cu bani pe card. Ministrul britanic Mahmood: „Nu dă bine”
Trump și Orban
Ungaria va continua să cumpere petrol rusesc, chiar dacă Donald Trump va cere acest lucru. „Aceasta nu e o opțiune”
Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului.
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”: „Rusia e mai degrabă un urs adevărat”
profimedia-0377702568
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Soare în Balanță - Neptun retrograd în Berbec aduce adevărurile incomode la suprafață. Ce părea...
Cancan
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
Fanatik.ro
„M-a costat aproape 2 milioane de euro”. Gigi Becali a vorbit despre cel mai scump transfer făcut la FCSB de...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Războiul Șumudică – Mandorlini e abia la început: „Probabil mai rămâne vreo 3 ani prin tribună la CFR, că nu...
Adevărul
Vârcolacii, luptătorii din umbră ai lui Hitler. Comandourile care au semănat teroare în rândul Aliaților și a...
Playtech
Cine primeşte ajutor de încălzire. Sume în funcţie de sistemul utilizat în locuinţă
Digi FM
De ce s-a pocăit actrița Diana Dumitrescu: "Sunt o fiică a Domnului". A renunțat la religia ortodoxă și a...
Digi Sport
Novak Djokovic s-a răzgândit! Decizia luată, la două săptămâni după ce și-a luat familia și s-a mutat în...
Pro FM
Roxana Nemeș a născut gemeni, fată și băiat. Prima imagine duioasă cu mămica și copiii: "O iubire pe care nu...
Film Now
Keanu Reeves, cu barbă, într-o zi obișnuită, în NYC. Imaginile, după ce a negat zvonurile despre căsătoria cu...
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră...
Newsweek
Instanța refuză creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. Ce cale de atac mai există
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Legătura dintre matcha și deficiența de fier. Când devine periculoasă această băutură și care sunt persoanele...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Dolph Lundgren, la aproape un an de când a învins cancerul: "A fost o luptă grea. Sunt mai blând cu corpul...
UTV
Lori Harvey, topless în Mexic. Fotografiile cu Damson Idris au reaprins zvonurile despre împăcare