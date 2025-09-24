„Trump este rasist, sexist, misogin și islamofob”. Reacția primarului Londrei Sadiq Khan după ce președintele SUA l-a numit „groaznic”

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a reacționat dur la adresa lui Donald Trump, pe care l-a acuzat că este „rasist, sexist, misogin și islamofob”, după ce președintele SUA l-a numit „groaznic” într-un discurs la ONU și a afirmat că orașul este condus spre „legea sharia”, potrivit The Guardian.

Declarațiile lui Trump, făcute marți seară, au stârnit furie în rândul laburiștilor. Ministrul britanic al sănătății, Wes Streeting, l-a lăudat pe Khan pentru faptul că „apără diferențele de origine și de opinie”. În schimb, Pat McFadden, ministrul muncii și pensiilor, apropiat al lui Keir Starmer, a evitat să comenteze atacul lui Trump la adresa primarului, dar a apărat reputația Londrei ca oraș global.

Khan a lansat apoi un atac direct: „Cred că președintele Trump a arătat că este rasist, este sexist, este misogin și este islamofob”, a spus edilul, criticând totodată și lideri laburiști, inclusiv pe premier, pentru că nu au denunțat public retorica lui Trump.

Trump îl atacă în mod deschis pe Khan din 2015, de când primarul l-a criticat pe atunci candidatul republican pentru propunerea de a interzice musulmanilor accesul în SUA.

În discursul său la Adunarea Generală a ONU, Trump a declarat: „Mă uit la Londra, unde aveți un primar teribil, teribil, teribil, și orașul s-a schimbat, s-a schimbat foarte mult. Acum vor să treacă la legea sharia. Dar sunteți într-o altă țară, nu puteți face asta.”

Întrebat cum comentează faptul că a fost descris drept „un primar teribil, teribil”, Khan a subliniat recordurile de turiști și investitori americani care aleg Londra: „De când se țin evidențele, doar într-o perioadă a venit un număr mai mare de americani în Londra. Trebuie să existe un motiv. Dacă ne uităm la criterii diverse, suntem adesea orașul numărul 1 din lume la cultură, la investiții străine, la sport sau la șansa oamenilor de a-și împlini potențialul. Sunt foarte mândru că suntem cel mai mare oraș din lume.”

El a adăugat că relația specială dintre Marea Britanie și SUA ar trebui să le dea liderilor de la Londra „curajul de a spune lucrurilor pe nume când președintele greșește”.

Întrebat dacă Starmer ar trebui să fie prieten cu Trump, Khan a răspuns: „Una dintre trăsăturile unei relații speciale e că seamănă cu o prietenie adevărată. Când ai un prieten apropiat, trebuie să aștepți mai mult de la el. Este diferit față de o simplă cunoștință. Avantajul relației speciale cu SUA, pe lângă comerț sau alianțele militare, este și faptul că poți să-i spui prietenului când greșește. Cred că președintele Trump greșește în foarte multe privințe.”

Săptămâna trecută, Trump l-a descris pe Khan drept „printre cei mai slabi primari din lume” și a susținut că s-a asigurat ca acesta să nu fie invitat la banchetul la care a participat la Windsor – o afirmație pe care apropiații edilului o consideră falsă.

Pat McFadden a remarcat că Trump și Khan „au avut un conflict de ani buni”, dar a adăugat că „Londra este un oraș extraordinar, un mare atu pentru Marea Britanie” și a spus că „nu împărtășește opinia președintelui”.

La rândul său, Nigel Farage a declarat că Trump are dreptate când spune că „legea sharia este o problemă” la Londra, dar a nuanțat: „Nu luați niciodată literal ceea ce spune Trump, pe orice subiect. Dar luați-l mereu în serios. Are dreptate să spună că sharia este o problemă la Londra? Da. Este o problemă copleșitoare în acest moment? Nu. S-a asociat direct primarul Londrei cu asta? Nu.”

Editor : Ș.A.