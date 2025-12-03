Live TV

SUA a suspendat toate cererile de imigrare din 19 ţări non-europene. Lista statelor vizate

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
Donald Trump. Foto. Getty Images

Administraţia Trump a anunţat că a suspendat toate cererile de imigrare, inclusiv procesarea cărţilor verzi şi a cetăţeniei americane, depuse de imigranţi din 19 ţări non-europene, invocând motive de securitate naţională şi siguranţă publică, transmite Reuters.

Suspendarea se aplică persoanelor din 19 ţări care erau deja supuse unei interdicţii parţiale de călătorie în luna iunie, impunând restricţii suplimentare asupra imigraţiei - o caracteristică esenţială a platformei politice a preşedintelui american Donald Trump, scre News.ro.

Memorandumul oficial care prezintă noua politică menţionează atacul asupra membrilor Gărzii Naţionale a SUA din Washington de săptămâna trecută, în care un afgan a fost arestat ca suspect. Un membru al Gărzii Naţionale a fost ucis şi altul a fost rănit grav în timpul împuşcăturilor.

Trump a intensificat, de asemenea, retorica împotriva somalezilor în ultimele zile, numindu-i „gunoi” şi spunând: „Nu îi vrem în ţara noastră”.

De la revenirea la putere în ianuarie, Trump a acordat prioritate agresivă aplicării legilor privind imigraţia, trimiţând agenţi federali în marile oraşe ale SUA şi respingând solicitanţii de azil la frontiera dintre SUA şi Mexic. Administraţia sa a subliniat frecvent eforturile de deportare, dar până acum a pus mai puţin accent pe eforturile de reformare a imigraţiei legale.

JD Vance a găsit explicația pentru creșterea prețurilor la locuințe: „Imigranții ilegali”. Economiștii îl contrazic

Valul de restricţii promise de la atacul asupra membrilor Gărzii Naţionale sugerează o concentrare sporită asupra imigraţiei legale, încadrată în protejarea securităţii naţionale şi în aruncarea vinei asupra fostului preşedinte Joe Biden pentru politicile sale.

Lista ţărilor vizate în memorandumul de miercuri include Afganistan, Birmania, Ciad, Republica Congo, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan şi Yemen, care au fost supuse celor mai severe restricţii de imigrare în iunie, inclusiv suspendarea completă a intrărilor, cu câteva excepţii.

Alte ţări de pe lista celor 19 ţări, care au fost supuse restricţiilor parţiale în iunie, sunt Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan şi Venezuela.

Noua politică suspendă cererile în aşteptare şi impune ca toţi imigranţii din ţările aflate pe listă „să fie supuşi unui proces de reexaminare aprofundată, inclusiv unui eventual interviu şi, dacă este necesar, unui reinterviu, pentru a evalua pe deplin toate ameninţările la adresa securităţii naţionale şi a siguranţei publice”.

Memorandumul a citat mai multe crime recente suspectate a fi fost comise de imigranţi, inclusiv atacul asupra Gărzii Naţionale.

Sharvari Dalal-Dheini, director senior al relaţiilor guvernamentale pentru Asociaţia Avocaţilor Americani pentru Imigrare, a declarat că organizaţia a primit rapoarte privind anularea ceremoniilor de depunere a jurământului, a interviurilor de naturalizare şi a interviurilor de ajustare a statutului pentru persoanele din ţările incluse pe lista interdicţiei de călătorie.

 

