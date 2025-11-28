Live TV

Donald Trump, un nou derapaj la adresa unei jurnaliste: „Ești proastă?”

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-11-18T103826.669
Donald Trump. Foto. Getty Images
Preşedintele SUA, Donald Trump, a făcut-o „proastă” pe o jurnalistă americană care l-a întrebat despre despre controlul asupra imigranţilor afgani, în urma împușcării a doi membri ai Gărzii Naționale. Liderul de la Casa Albă își continuă astfel seria de insulte la adresa femeilor care lucrează în mass-media, după ce pe o altă jurnalistă a făcut-o „purcică”.

„Ești proastă? Ești o persoană proastă?”, a întrebat-o Trump, întrerupând-o pe jurnalista care îl întreba la reşedinţa sa din Florida despre controlul asupra imigranţilor afgani din Statele Unite, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Doi soldaţi ai Gărzii Naţionale, un bărbat şi o femeie, au fost împuşcaţi în apropierea Casei Albe miercuri, aparent de către un cetăţean afgan care a sosit în Statele Unite după retragerea grăbită a forţelor americane din Afganistan în 2021. Femeia a murit, iar colegul său se afla vineri „în stare gravă”.

„Ești o persoană proastă”

Jurnalista l-a întrebat pe Donald Trump de ce îl învinovăţeşte pe predecesorul său, Joe Biden, din moment ce unii membri ai propriei administraţii au declarat că afganii relocaţi au fost atent verificaţi.

„Pentru că i-au lăsat să intre”, a răspuns Trump, fluturând o fotografie cu un avion militar american plin de persoane care fugeau din Kabul în 2021, în timp ce talibanii îşi reluau controlul asupra puterii.

Aceşti refugiaţi au venit „împreună cu alte mii de persoane care nu ar trebui să fie aici, iar tu pui întrebări doar pentru că ești o persoană proastă”, a declarat Donald Trump.

Insulte la adresa jurnalistelor

Insultele şi remarcile agresive sunt ceva obişnuit pentru Donald Trump, dar liderul american pare să aibă o furie deosebită faţă de jurnalişti, iar dintre aceştia, faţă de femei, comentează AFP.

Miercuri, preşedintele a criticat un articol din New York Times care evidenţia vârsta sa şi semnele tot mai mari de oboseală, numindu-o pe autoare „reporter de mâna a doua care este urâtă”.

La începutul acestei luni, el a numit o jurnalistă „purcică” şi pe o alta, „persoană oribilă”.

