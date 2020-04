Donald Trump profită de pandemia care face ravagii în SUA pentru a duce un război împotriva presei: Pare că virusul îi bate foarte tare

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat noi atacuri, pe Twitter, la adresa publicațiilor The Washington Post și The New York Times, în contextul pandemiei de coronavirus. Trump se amuză pe seama faptului că cele două publicații pierd din banii de publicitate din cauza pandemiei.

„Publicitatea în falimentarul New York Times a coborât foarte mult. Nici Washington Post nu o duce mai bine. Nu pot să spun dacă asta se întâmplă pentru că sunt surse de informații Fake News la un nivel pe care puțini îl pot înțelege sau doar pentru virusul îi bate foarte tare. Fake News-ul este rău pentru America!”, a scris președintele american pe Twitter.

Donald Trump atacă foarte frecvent cele două publicații, dar și orice alte organizații de presă care îl critică, calificându-le, fără excepție, drept „Fake News”.

Statele Unite se confruntă cu o criză majoră ca urmare a pandemiei de coronavirus, țara fiind principalul focar de infecție. În acest moment, în SUA sunt peste 339.000 de cazuri confirmate și peste 9500 de decese. În ultimele câteva zile, numărul de cazuri noi zilnice a depășit cifra de 30.000.