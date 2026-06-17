„Eu sunt şeful” (I am the boss - eng.), le-a spus zâmbind preşedintele american Donald Trump şefilor de state şi de guverne reuniţi miercuri în Franţa, la Evian, la summitul G7. Trump a ajuns ultimul la masa la care erau deja aşezaţi ceilalţi lideri, i-a strâns din mers mâna omologului său francez Emmanuel Macron, şi s-a oprit un moment în capul mesei înainte de a lua loc, pentru a-i avertiza pe toţi cei de faţă cum vede lucrurile.

Declaraţia lui a provocat câteva râsete, relatează AFP, preluată de Agerpres.

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Trump - obişnuit probabil ca mulţi americani cu aerul condiţionat dat la maximum - s-a plâns la un moment dat că e prea cald în sală.

Altfel, de luni, când a sosit la Evian, la reuniunea la vârf a celor mai dezvoltate ţări din lume, liderul de la Casa Albă a fost mai degrabă conciliant, apreciază AFP. Se ştie că el nu agreează reuniunile în format multilateral şi comunicatele comune, dar de data aceasta a semnat chiar şi un text privind Ucraina adoptat de participanţii la reuniune, iar ulterior nu a contrazis documentul, cum a făcut o dată în Canada, în timpul primului său mandat prezidenţial.

Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, SUA şi Regatul Unit s-au angajat la summit să crească „presiunile asupra economiei de război a Rusiei", prin sancţiuni care să vizeze în special exporturile ruse de hidrocarburi. De asemenea, au convenit să furnizeze Ucrainei mai multe capacităţi de apărare antiaeriană, sisteme de interceptare şi arme cu rază lungă de acţiune.

Declaraţia comună salută acordul dintre SUA şi Iran „obţinut sub conducerea fermă a preşedintelui Donald Trump".

Trump a acceptat să îşi prelungească vizita în Franţa pentru a fi oaspetele lui Macron la un dineu oferit miercuri seara la Versailles, într-un decor fastuos.

Editor : C.S.