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Guvernul prorus bulgar face clarificări privind decizia de a opri ajutorul militar pentru Ucraina

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Război Ucraina
Război în Ucraina. Foto: REUTERS/Anatolii Stepanov

Guvernul bulgar, condus de Rumen Radev, un politician prorus şi eurocritic, a declarat miercuri că decizia sa de a sista donarea de material militar Ucrainei nu înseamnă că întreprinderile din ţară nu pot continua să vândă acest echipament, relatează EFE, potrivit Agerpres. 

Ministrul bulgar al apărării, Dimitar Stoianov, a explicat miercuri la postul bTV că această decizie se înscrie pe linia partidului lui Radev, Bulgaria Progresistă, susţinută în timpul campaniei pentru alegerile din 19 aprilie pe care le-a câştigat cu o majoritate absolută.

„Suspendăm livrarea de arme şi muniţii din depozitele armatei bulgare. Cuvântul-cheie este livrarea, nu vânzarea”, a explicat ministrul.

Întrebat dacă guvernul va ignora decizia Parlamentului din 2023 de a oferi asistenţă militară Ucrainei, Stoianov a afirmat că acea moţiune stipula că sprijinul este condiţionat de posibilităţile Bulgariei.

„Războiul din Ucraina nu se va rezolva pe câmpul de luptă. Vedem un război de poziţii şi, oricât de multe arme s-ar acumula, singurul rezultat este pierderea de vieţi omeneşti. Este timpul să ne aşezăm la masa negocierilor”, a declarat marţi ministrul apărării, anunţând încetarea ajutorului militar.

Bulgaria nu a vândut arme direct Ucrainei prin canale guvernamentale, ci prin intermediari precum Polonia, Republica Cehă, Statele Unite şi România, potrivit mai multor surse media.

De la începutul invaziei ruse în 2022, producţia industriei de apărare bulgare a crescut vertiginos cu 200%, iar până în 2025 genera deja între 2% şi 4% din PIB-ul ţării.

Guvernele bulgare anterioare au contribuit mai întâi la efortul de război al Ucrainei prin trimiterea de muniţii şi combustibil prin intermediari, iar de la sfârşitul anului 2022 până în 2024 prin pachete de ajutor militar aprobate oficial de parlament.

Bulgaria este unul dintre cei mai mari producători de muniţie de calibrul produs în fosta Uniune Sovietică, muniţie utilizată şi de Ucraina.

Premierul Radev, fost pilot de avioane de vânătoare şi care a fost şi preşedinte al Bulgariei înainte de a câştiga cu majoritate absolută alegerile parlamentare din aprilie, a pledat pentru negocieri cu Rusia de la începutul invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022.

Radev se opune, de asemenea, sancţiunilor economice ale Uniunii Europene împotriva Rusiei, aminteşte agenţia citată de presă.

Editor : C.L.B.

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