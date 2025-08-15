Întâlnirea Donald Trump - Vladimir Putin va avea loc mai devreme. Noul program anunțat de Casa Albă

Întâlnirea dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, va avea loc vineri, la ora locală 11:00 (22:00 ora României), în Anchorage, Alaska, a anunţat joi Casa Albă într-un comunicat de presă.

Trump va pleca de la Casa Albă vineri la ora locală 6:45 a.m. (13:45 ora României) şi va părăsi Anchorage la ora 5:45 p.m., ora din Alaska (sâmbătă 4:45, ora României) în aceeaşi zi, urmând să se întoarcă la Casa Albă sâmbătă dimineaţa devreme, scrie News.ro.

Joi, Moscova anunţase că summitul începe la ora locală 11:30 (22:30, ora României) şi că delegaţia rusă va pleca imediat după reuniune, fără a indica o oră.

