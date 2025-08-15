Live TV

Întâlnirea Donald Trump - Vladimir Putin va avea loc mai devreme. Noul program anunțat de Casa Albă

Data publicării:
donald trump vladimir putin
Foto: Profimedia Images

Întâlnirea dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, va avea loc vineri, la ora locală 11:00 (22:00 ora României), în Anchorage, Alaska, a anunţat joi Casa Albă într-un comunicat de presă.

Trump va pleca de la Casa Albă vineri la ora locală 6:45 a.m. (13:45 ora României) şi va părăsi Anchorage la ora 5:45 p.m., ora din Alaska (sâmbătă 4:45, ora României) în aceeaşi zi, urmând să se întoarcă la Casa Albă sâmbătă dimineaţa devreme, scrie News.ro.

Joi, Moscova anunţase că summitul începe la ora locală 11:30 (22:30, ora României) şi că delegaţia rusă va pleca imediat după reuniune, fără a indica o oră.

