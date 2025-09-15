Live TV

„A depășit o linie roșie”. Participant supriză la exercițiile Zapad: India a trimis soldați să se alăture simulărilor Rusia-Belarus

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1036409986
Trupe rusești la exercițiul Zapad 2025. Foto: Profimedia

India a trimis trupe să se alăture exercițiilor conduse de Rusia, care exersează un război cu țările vecine NATO, în timp ce relațiile dintre Delhi și Washington continuă să se destrame, potrivit The Times.

Aproximativ 30.000 de soldați ruși și belaruși desfășoară exercițiul Zapad, care include lansări de rachete balistice și simularea de atacuri aeriene, pe o arie vastă de teritoriu, de la bazele de la est de Moscova și din Arctica până la Marea Baltică și frontiera de vest a Belarusului, în apropiere de Polonia și Lituania.

Ministerul indian al Apărării a declarat că a trimis 65 de militari, inclusiv elemente ale Regimentului Kumaon, una dintre cele mai respectate unități ale armatei.

Aceștia sunt staționați la poligonul de antrenament Mulino, la aproximativ 65 de kilometri vest de Nijni Novgorod, departe de granițele NATO.

Delhi a declarat că dorește „să consolideze în continuare cooperarea în domeniul apărării și să promoveze camaraderia dintre India și Rusia, consolidând astfel spiritul de colaborare și încredere reciprocă”.

Ministerul a declarat că trupele vor fi implicate în „antrenament comun, exerciții tactice și abilități de utilizare a armelor speciale” alături de omologii lor ruși.

India, care s-a abținut în mod constant de la a se alinia cu marile puteri încă de la începutul Războiului Rece, are o lungă istorie de integrare militară cu Moscova și este în mod tradițional unul dintre cei mai mari clienți de arme rusești.

A participat la exercițiile Zapad anterioare invaziei totale a Ucrainei din 2022 și a participat la alte câteva exerciții militare rusești de atunci.

Cu toate acestea, analiștii au declarat că decizia sa de a se alătura jocului actual într-un moment de tensiuni sporite între Rusia și NATO este un semnal derutant.

NATO a început să își consolideze apărarea aeriană pe flancul estic după ce 21 de drone rusești au încălcat spațiul aerian polonez săptămâna trecută, iar o alta a zburat peste granița românească cu Ucraina în weekend.

În ultimii ani, Statele Unite și aliații săi europeni au depus eforturi considerabile pentru a determina India să iasă de pe orbita militară a Rusiei, încheind în acest proces o serie de acorduri importante privind armele.

Cu toate acestea, președintele Trump a înstrăinat Delhi anunțând un tarif de 50% pentru majoritatea bunurilor indiene, găzduindu-l pe șeful armatei pakistaneze la Casa Albă și susținând că a pus personal capăt unui conflict de patru zile dintre India și Pakistan în luna mai.

La sfârșitul lunii trecute, Narendra Modi, prim-ministrul indian, a salutat parteneriatul „special și privilegiat” al țării sale cu Rusia și i-a îmbrățișat călduros pe președintele Xi și pe președintele Putin la un summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai, condusă de China.

Citește și:

Rusia a exersat lovituri cu rachete hipersonice „Kinjal”, în cadrul unor exerciţii militare deasupra Mării Barents

David Merkel, consultant american în geostrategie, care a condus anterior diviziile pentru Europa și Eurasia ale Departamentului de Stat al SUA, a declarat că decizia Indiei de a se alătura actualului joc de război Zapad a subliniat măsura în care încă prețuiește legăturile sale cu Moscova.

„Participarea activă a Indiei la exercițiul Zapad, în urma incursiunii dronelor asupra Poloniei și a răcirii relațiilor dintre Washington și New Delhi, ridică îngrijorări cu privire la viitoarea extindere a relației de securitate dintre SUA și India”, a spus el.

„[Aceasta] demonstrează prioritatea pe care New Delhi o acordă relațiilor sale cu Moscova, lucru pe care Modi se bazează mai mult, având în vedere incertitudinea relației sale cu președintele Trump.”

Ulrich Speck, un analist german de politică externă, a declarat că India a „trecut o linie roșie”.

Sari Arho Havren, o expertă finlandeză în previziune strategică, a declarat, de asemenea, că implicarea sa în exercițiu a fost inutilă și „de o imagine teribilă”.

Până acum, exercițiul Zapad, care se încheie marți, a decurs relativ lipsit de evenimente, în ciuda îngrijorărilor din cadrul NATO că ar putea oferi o platformă pentru provocări rusești la granițele estice ale alianței.

Belarus a părut deosebit de dornică să minimizeze ostilitățile, insistând că exercițiile nu reprezintă o amenințare pentru Occident și că acestea vor avea loc în mare parte la o oarecare distanță de granița de est a NATO.

Ministerul belarus al Apărării a declarat că observatori din trei state membre NATO - SUA, Turcia și Ungaria - au participat la exercițiul militar, iar țările vecine, Polonia, Letonia și Lituania, au refuzat toate invitațiile de a trimite reprezentanți.

Deși Belarus este un aliat cheie al Rusiei și a permis Kremlinului să-i folosească teritoriul pentru atacuri asupra Ucrainei, Alexandr Lukașenko, dictatorul belarus, a încercat să îmbunătățească relațiile cu țările occidentale pentru a obține o ridicare a sancțiunilor și a împiedica statele membre ale UE să își închidă definitiv granițele cu țara sa.

Belarus a anunțat săptămâna trecută că a doborât o serie de drone „rătăcite” înainte ca acestea să poată intra în Polonia, deși nu a specificat dacă acestea erau rusești. De asemenea, a avertizat Polonia că dronele zburau spre spațiul său aerian, a declarat șeful forțelor armate poloneze.

Citește și:

Rusia a testat o rachetă hipersonică Zircon în timpul exerciţiilor „Zapad”. Moscova vrea să o echipeze pe nave și submarine nucleare

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0953970736
1
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
bile de la loto
2
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
basescu ID263356_INQUAM_Photos_Elena_Covalenco
3
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin...
Radoslaw Sikorski face declaratii
4
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
Traian Băsescu
5
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
Digi Sport
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drona ucraina
Pe ce arme se bazează Armata Română în cazul în care decide să...
N18 POZE CRIMA CRAIOVA VO 150925_00000
Nouă mandate de arestare după răfuiala mortală din Craiova. Zona...
original_govr1386
Concluziile întâlnirii dintre Ilie Bolojan și reprezentanții...
Defense ministers of Ukraine and Norway convene in Kyiv
Comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei a demis doi comandanți de...
Ultimele știri
Cum creează Donald Trump un „cult al violenței” obsesiv în SUA și riscul ca acest lucru să ducă la un război civil
„Nu mai înotați în canalele noastre! Și puneți ceva pe voi!” Româncă expulzată din Veneția din cauză că s-a scăldat în Canal Grande
Șeful firmei care i-ar fi transportat în Congo pe mercenarii lui Horațiu Potra a fost reținut. El este acuzat de evaziune fiscală
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
F 16 decolează de pe baza Borcea, România
Marea Britanie l-a convocat pe ambasadorul Rusiei, după incidentele cu drone din Polonia și România: „O încălcare fără precedent”
Russian President Putin Meets With Executives Of International News Agencies
Kremlinul spune că NATO este, de facto, în război cu Rusia
americani belarus
„Cele mai bune locuri”. Vizită surpriză a soldaților SUA care au mers să observe exercițiile Zapad-2025 din Belarus
SAINT PETERSBURG, RUSSIA - APRIL 28, 2022: The missile launcher of the S-400 Triumph anti-aircraft missile system. The rehearsal of the
Rusia încearcă să răscumpere sistemele sale de apărare aeriană S-400 de la un stat membru NATO
Dmitri Medvedev
Medvedev amenință NATO cu războiul, dacă aliații ar crea o zonă de „interdicție aeriană” deasupra Ucrainei
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mofturile regale” ale regele Charles. Fostul său majordom a dat tot din casă: „Pasta de dinți era stoarsă cu...
Cancan
S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă tânărul
Fanatik.ro
Simona Halep, revenire neașteptată. La ce eveniment uriaș va participa fostul lider WTA
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Cum l-a scăpat statul român de urmărirea penală pe criminalul din măcelul de la Craiova. Acesta a intrat cu...
Adevărul
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia. „Știu pe cineva care a murit din...
Playtech
Hidroelectrica vs. alți furnizori de energie electrică: cât plătești la aceeași factură de 150 kWh/lună în...
Digi FM
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier în București...
Digi Sport
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în...
Pro FM
Divorț la Hollywood. Un rapper celebru a fost părăsit de soție cu doar patru zile înainte de a aniversa 29 de...
Film Now
Cei doi copii sunt totul pentru el. Colin Farrell, însoțit de băiatul lui adolescent, la gala Emmy. Actorul...
Adevarul
Vacanță de coșmar în România. Turiști polonezi, umiliți după ce au închiriat o mașină. „Mi-a scuipat tatăl”
Newsweek
La ce nivel vor ajunge pensiile militare în 2026? Când va crește vârsta de pensionare în sistem?
Digi FM
Martin Short, fericit pentru Selena Gomez și Benny Blanco: "Pur și simplu o ador. Sunt atât de bucuros că se...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
De ce Sofia Vergara a ratat Premiile Emmy 2025. Actrița a ajuns de urgență la spital aproape desfigurată: „O...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea