„A depășit o linie roșie”. Participant supriză la exercițiile Zapad: India a trimis soldați să se alăture simulărilor Rusia-Belarus

India a trimis trupe să se alăture exercițiilor conduse de Rusia, care exersează un război cu țările vecine NATO, în timp ce relațiile dintre Delhi și Washington continuă să se destrame, potrivit The Times.

Aproximativ 30.000 de soldați ruși și belaruși desfășoară exercițiul Zapad, care include lansări de rachete balistice și simularea de atacuri aeriene, pe o arie vastă de teritoriu, de la bazele de la est de Moscova și din Arctica până la Marea Baltică și frontiera de vest a Belarusului, în apropiere de Polonia și Lituania.

Ministerul indian al Apărării a declarat că a trimis 65 de militari, inclusiv elemente ale Regimentului Kumaon, una dintre cele mai respectate unități ale armatei.

Aceștia sunt staționați la poligonul de antrenament Mulino, la aproximativ 65 de kilometri vest de Nijni Novgorod, departe de granițele NATO.

Delhi a declarat că dorește „să consolideze în continuare cooperarea în domeniul apărării și să promoveze camaraderia dintre India și Rusia, consolidând astfel spiritul de colaborare și încredere reciprocă”.

Ministerul a declarat că trupele vor fi implicate în „antrenament comun, exerciții tactice și abilități de utilizare a armelor speciale” alături de omologii lor ruși.

India, care s-a abținut în mod constant de la a se alinia cu marile puteri încă de la începutul Războiului Rece, are o lungă istorie de integrare militară cu Moscova și este în mod tradițional unul dintre cei mai mari clienți de arme rusești.

A participat la exercițiile Zapad anterioare invaziei totale a Ucrainei din 2022 și a participat la alte câteva exerciții militare rusești de atunci.

Cu toate acestea, analiștii au declarat că decizia sa de a se alătura jocului actual într-un moment de tensiuni sporite între Rusia și NATO este un semnal derutant.

NATO a început să își consolideze apărarea aeriană pe flancul estic după ce 21 de drone rusești au încălcat spațiul aerian polonez săptămâna trecută, iar o alta a zburat peste granița românească cu Ucraina în weekend.

În ultimii ani, Statele Unite și aliații săi europeni au depus eforturi considerabile pentru a determina India să iasă de pe orbita militară a Rusiei, încheind în acest proces o serie de acorduri importante privind armele.

Cu toate acestea, președintele Trump a înstrăinat Delhi anunțând un tarif de 50% pentru majoritatea bunurilor indiene, găzduindu-l pe șeful armatei pakistaneze la Casa Albă și susținând că a pus personal capăt unui conflict de patru zile dintre India și Pakistan în luna mai.

La sfârșitul lunii trecute, Narendra Modi, prim-ministrul indian, a salutat parteneriatul „special și privilegiat” al țării sale cu Rusia și i-a îmbrățișat călduros pe președintele Xi și pe președintele Putin la un summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai, condusă de China.

David Merkel, consultant american în geostrategie, care a condus anterior diviziile pentru Europa și Eurasia ale Departamentului de Stat al SUA, a declarat că decizia Indiei de a se alătura actualului joc de război Zapad a subliniat măsura în care încă prețuiește legăturile sale cu Moscova.

„Participarea activă a Indiei la exercițiul Zapad, în urma incursiunii dronelor asupra Poloniei și a răcirii relațiilor dintre Washington și New Delhi, ridică îngrijorări cu privire la viitoarea extindere a relației de securitate dintre SUA și India”, a spus el.

„[Aceasta] demonstrează prioritatea pe care New Delhi o acordă relațiilor sale cu Moscova, lucru pe care Modi se bazează mai mult, având în vedere incertitudinea relației sale cu președintele Trump.”

Ulrich Speck, un analist german de politică externă, a declarat că India a „trecut o linie roșie”.

Sari Arho Havren, o expertă finlandeză în previziune strategică, a declarat, de asemenea, că implicarea sa în exercițiu a fost inutilă și „de o imagine teribilă”.

Până acum, exercițiul Zapad, care se încheie marți, a decurs relativ lipsit de evenimente, în ciuda îngrijorărilor din cadrul NATO că ar putea oferi o platformă pentru provocări rusești la granițele estice ale alianței.

Belarus a părut deosebit de dornică să minimizeze ostilitățile, insistând că exercițiile nu reprezintă o amenințare pentru Occident și că acestea vor avea loc în mare parte la o oarecare distanță de granița de est a NATO.

Ministerul belarus al Apărării a declarat că observatori din trei state membre NATO - SUA, Turcia și Ungaria - au participat la exercițiul militar, iar țările vecine, Polonia, Letonia și Lituania, au refuzat toate invitațiile de a trimite reprezentanți.

Deși Belarus este un aliat cheie al Rusiei și a permis Kremlinului să-i folosească teritoriul pentru atacuri asupra Ucrainei, Alexandr Lukașenko, dictatorul belarus, a încercat să îmbunătățească relațiile cu țările occidentale pentru a obține o ridicare a sancțiunilor și a împiedica statele membre ale UE să își închidă definitiv granițele cu țara sa.

Belarus a anunțat săptămâna trecută că a doborât o serie de drone „rătăcite” înainte ca acestea să poată intra în Polonia, deși nu a specificat dacă acestea erau rusești. De asemenea, a avertizat Polonia că dronele zburau spre spațiul său aerian, a declarat șeful forțelor armate poloneze.

