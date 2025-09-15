Live TV

„Cele mai bune locuri”. Vizită surpriză a soldaților SUA care au mers să observe exercițiile Zapad-2025 din Belarus

americani belarus
Sursa foto: Captura foto/X

Ofiţeri militari americani au observat luni exerciţiile militare comune dintre Rusia şi Belarus şi au fost informaţi de ministrul apărării din Belarus, Viktor Hrenin, că pot urmări „orice îi interesează”.

Rusia şi Belarus au început vineri exerciţiul „Zapad-2025” pe terenurile de antrenament din ambele ţări, într-un moment de tensiune crescută cu NATO, la două zile după ce Polonia a doborât drone ruseşti care au încălcat spaţiul său aerian.

Prezenţa americanilor la un poligon de antrenament din Belarus a fost prezentată de Ministerul Apărării al ţării ca o surpriză. „Cine ar fi crezut cum va începe dimineaţa unei alte zile a exerciţiului Zapad-2025?”, se arată într-un comunicat ce menţionează prezenţa lor printre reprezentanţii a 23 de ţări, inclusiv alte două state membre NATO - Turcia şi Ungaria, relatează Reuters, potrivit news.ro.

Ministerul a publicat un videoclip în care doi ofiţeri americani în uniformă îi mulţumesc lui Hrenin pentru invitaţie şi îi strâng mâna.

„Vă vom arăta tot ce vă interesează. Orice doriţi. Puteţi merge acolo şi vedea, vorbi cu oamenii. Să le oferiți cele mai bune locuri”, le-a spus ministrul americanilor, care au refuzat să vorbească cu reporterii.

Prezenţa ofiţerilor americani este cel mai recent semn al îmbunătăţirii relaţiilor dintre Washington şi Belarus, un aliat apropiat al Rusiei care a permis Moscovei să-şi folosească teritoriul pentru a trimite zeci de mii de soldaţi în Ucraina în februarie 2022.

John Coale, un reprezentant al lui Trump, s-a aflat săptămâna trecută la Minsk pentru discuţii cu liderul belarus Aleksandr Lukaşenko, care a acceptat să elibereze 52 de deţinuţi din închisorile sale, inclusiv jurnalişti şi opozanţi politici.

În schimb, SUA au ridicat o parte din sancţiunile care vizau compania aeriană naţională din Belarus, Belavia, permiţându-i să întreţină şi să cumpere componente pentru flota sa, care include aeronave Boeing. Trump doreşte, de asemenea, să redeschidă ambasada SUA în Belarus în viitorul apropiat, să normalizeze relaţiile şi să reînvie relaţiile economice şi comerciale, a spus Coale.

Trump, care a încercat să medieze încetarea războiului din Ucraina, cultivă relaţii mai strânse cu Lukaşenko, care are discuţii regulate cu Putin. Săptămâna trecută, Trump i-a trimis lui Lukaşenko o scrisoare prietenoasă semnată de mână prin intermediul lui Coale.

