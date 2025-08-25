Un avion plin cu ruși a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone. Pasagerii, obligați să rămână la bord

Publicația estoniană Postimees a relatat că un avion plin cu turiști ruși cu destinația Sankt Petersburg a fost obligat să aterizeze de urgență la Tallinn.

Zborul din Egipt trebuia să aterizeze pe aeroportul Pulkovo, din al doilea oraș ca mărime al Rusiei, Sankt Petersburg, dar acesta a fost închis în urma unui atac cu drone ucrainene din timpul nopții, atac care a avariat mai multe obiective pe teritoriul rus.

Aceste atacuri au lovit ținte rusești, inclusiv portul Ust-Luga și zone din apropierea centralei nucleare Kursk, situată lângă granița cu Ucraina.

Avionul, operat de compania egipteană AlMarsia Universal Airlines, a aterizat la Tallinn la ora 5:33 dimineața, ora locală, potrivit Margot Holts, șefa departamentului de comunicare și marketing al aeroportului din Tallinn.

„Aeronava a fost deviată către Tallinn deoarece nu a putut ateriza la Pulkovo din cauza închiderii temporare”, a spus ea.

Odată ce Pulkovo a fost redeschis, aeronava a plecat din Tallinn la ora 11:08 spre destinația inițială.

În timpul escaladei de cinci ore și jumătate, pasagerii, toți turiști ruși, și echipajul avionului nu au avut voie să părăsească aeronava pe teritoriul estonian.

Estonia, fostă republică sovietică și membră a Uniunii Europene și a NATO din 2004, este unul dintre cei mai fervenți susținători ai Kievului și una dintre țările occidentale cu cele mai mari cheltuieli pe cap de locuitor pentru apărare.

Precedent

Ukrainska Pravda a relatat că scena de pe pistă duminică a fost similară cu cea din februarie anul acesta, când un avion rus care zbura de la Sharm el-Sheikh, Egipt, spre Kaliningrad a fost forțat să aterizeze de urgență în Poznan, Polonia, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, după ce aeroportul din Varșovia i-a refuzat permisiunea de aterizare.

În acel caz, potrivit presei ruse, pasagerilor nu li s-a permis să coboare din avion și nici să mănânce sau să bea. Avionul a părăsit Poznań a doua zi dimineață.

