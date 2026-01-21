Live TV

Video Ministrul Finanțelor din Suedia: „E trist și absurd că avem un președinte american care ne șantajează. Nu vom ceda niciodată”

EU Finance Ministers Meeting in Brussels
Elisabeth Svantesson, ministrul suedez de Finanțe. Foto: Profimedia

Ministrul Finanțelor din Suedia, Elisabeth Svantesson, a lansat un atac direct la adresa președintelui SUA, Donald Trump. Potrivit acesteia, lumea a ajuns într-un punct absurd, în care Trump își șantajează aliații, încercând să pună mâna pe o bucată de pământ sau să o cumpere prin amenințări. „Este complet absurd. O treaptă în plus, ca să spunem așa”, a declarat Svantesson.

Impunerea de către președintele american Donald Trump a unor taxe vamale de 10% asupra Suediei și a altor țări este o absurditate fără margini, a declarat ministrul de Finanțe al regatului.

„Cred că e trist și total absurd că avem un președinte american care ne șantajează pe noi toți ceilalți în încercarea de a pune mâna pe o bucată de pământ”, a spus ea.

„Nu putem permite președintelui american să folosească în acest fel cartea taxelor vamale, în chestiuni atât de serioase precum confiscarea Groenlandei.

Absurditatea, cred eu, nu cunoaște limite”, a declarat ea, potrivit canalului de televiziune suedez SVT.

Suedia poate face față acestui tip de presiune, a remarcat Svantesson. „Avem finanțe publice foarte stabile și putem face față diverselor forme de presiune externă”, a spus ea.

„Creșterea tarifelor pentru aliați și parteneri în încercarea de a „cumpăra” Groenlanda, așa cum a făcut Donald Trump, este complet absurdă. Se depășesc limitele una după alta, iar acum asistăm la un nou minim în politica comercială. Nu vom permite să fim șantajați. Suedia este stabilă, atât din punct de vedere politic, cât și economic.

Înțeleg că mulți oameni sunt îngrijorați și se întreabă ce se va întâmpla cu economia Suediei și cu propriile finanțe. Mesajul meu este că economia suedeză este rezistentă la Trump și că finanțele noastre publice sunt solide. Acest lucru ne oferă spațiu pentru a sprijini în continuare economia, dacă este necesar. Prin urmare, putem fi calmi și încrezători, chiar și în această situație dificilă”, a scris anterior aceasta pe X.

Indicii bursieri de la Stockholm au scăzut cu aproximativ 2% la deschiderea tranzacțiilor de luni, în urma declarației lui Trump. Scăderi similare au fost înregistrate în Danemarca și Norvegia.

Trump a anunțat anterior pe platforma sa Truth Social că Washingtonul va începe să impună taxe de import de 10% pentru Marea Britanie, Germania, Danemarca, Olanda, Norvegia, Finlanda, Franța și Suedia, care vor rămâne în vigoare până când părțile vor ajunge la un acord privind achiziționarea integrală și completă a Groenlandei de către SUA. Decizia va intra în vigoare la 1 februarie, a spus Trump, adăugând că, începând cu 1 iunie, rata taxelor va crește la 25%.

Mai mult, șeful administrației americane a criticat intenția Europei de a-și trimite forțele în Groenlanda, calificând-o drept un joc foarte periculos.

