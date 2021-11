Au apărut noi imagini cu autocarul care a luat foc în Bulgaria. Vehiculul și pasagerii au fost surprinși de camerele de supraveghere, chiar înainte de plecarea din Turcia. Motivul care a dus la moartea a 46 de oameni nu este deocamdată cunoscut exact. Autocarul nu era înregistrat pentru călătorii internaționale, spun oficialii nord-macedoneni.

Între timp, au apărut detalii despre victimele tragediei: printre ele, 11 membri ai aceleiași familii și doi frați de patru ani.

Doar şapte persoane au supravieţuit infernului din autocar. Bulgaria și Macedonia de Nord au declarat trei zile de doliu național.

Între timp au fost date publicității ultimele imagini cu autocarul nord-macedonean și pasagerii săi înainte de accident. Filmarea a fost făcută de o cameră de supraveghere a hotelului din Istanbul unde erau cazați turiștii, chiar în momentul plecării acestora. Vehiculul alb din imagine este cel care a luat foc. Niciunul dintre călători nu putea intui că doar câteva ore mai târziu, aveau să piară pe o autostradă din Bulgaria.

Cei 52 de pasageri, majoritatea etnici albanezi din Macedonia de Nord, au fost treziți în toiul nopții de un zgomot asurzitor: autocarul a izbit un parapet și imediat după aceea a luat foc.

Panicați, oamenii au încercat să iasă afară, dar a fost imposibil. Totul a durat două-trei minute.

Flăcările au izbucnit în față, iar potrivit anchetatorilor, ușa din spate era blocată chiar de parapet. Câțiva pasageri aflați pe locurile din spate ale autocarului au reușit să spargă un geam și să iasă. Sunt singurii supraviețuitori. Au ajuns la spital și medicii spun că sunt în afara pericolului.

Rudele victimelor au aflat despre tragedie de pe internet

Între timp, rudele pasagerilor au ajuns în Bulgaria. Guvernul de la Sofia le-a permis să intre în țară fără să arate vreun certificat sanitar.

"Nepotul meu era în Turcia, am început sa caut informații pe internet, am sunat 3-4 ore la firma de transport, dar nu am primit nicio informație", povestește un bărbat.

Un procuror bulgar dă vina pe șofer, care nu ar fi cunoscut drumul și ar fi lovit un zid de protecție. El a spus că este posibil ca șoferul să fi încurcat drumul. Și-a dat seama prea târziu și ar fi încercat să întoarcă brusc, moment în care autocarul a lovit parapetul.

Acea bucată de autostradă unde a avut loc accidentul este una dintre cele mai periculoase secțiuni de drum din Bulgaria.

Rămâne întrebarea de ce a explodat vehiculul de la un accident obișnuit. Anchetatorii au speculat că la bord erau și substanțe foarte inflamabile.





