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„Nu vrem să fim carne de tun”: Lukașenko exclude trimiterea de trupe în Ucraina

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Alexander Lukashenko
Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului. Sursa foto: REUTERS
Din articol
„Constructorii să construiască” Susținerea Moscovei

Liderul Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a exclus trimiterea de trupe care să lupte în Ucraina, afirmând că soldații săi nu vor deveni „carne de tun” pentru războiul Rusiei, reafirmând totodată alianța militară dintre Minsk și Moscova, scrie TVPWorld.

Lukașenko, care conduce Belarusul din 1994 și este un aliat cheie al președintelui rus Vladimir Putin, a făcut aceste declarații vineri, în timpul unui discurs ținut în orașul Grodno, din vestul țării.

„Ar trebui să mergem să luptăm în Ucraina după voia altcuiva? Vrem să fim carne de tun acolo? Nu, nu vrem asta”, a spus Lukașenko, conform relatărilor agenției de știri a opoziției belaruse Nexta Live.

„Constructorii să construiască”

El a încercat, de asemenea, să liniștească țările vecine Polonia și Lituania, ambele membre NATO, asigurându-le că Minsk nu are nicio intenție de a intra în conflict cu vreuna dintre ele.

„Vreau ca polonezii, lituanienii și ucrainenii să mă asculte. Nu vrem să ne luptăm cu ei”, a spus Lukașenko.

„Vreau ca constructorii să construiască, nu să țină în mâini mitraliere sau puști de asalt”, a spus Lukașenko. „Așa că nu credeți pe nimeni care spune că vrem vreun fel de război.”

Tensiunile dintre Belarus și vecinii săi occidentali au rămas ridicate încă din 2021, când Polonia, Lituania și Letonia au început să se confrunte cu o presiune migratorie susținută de-a lungul granițelor lor cu această țară.

Varșovia și statele baltice au acuzat Minskul, cu sprijinul Moscovei, că aduce în mod deliberat migranți din Orientul Mijlociu, Asia și Africa la frontiera UE, în încercarea de a destabiliza blocul.

Susținerea Moscovei

Deși a exclus trimiterea de trupe în Ucraina, Lukașenko a afirmat că cooperarea militară și de apărare dintre Minsk și Moscova rămâne neschimbată și a declarat că Belarus este pregătit să apere Rusia, dacă va fi necesar.

Declarațiile sale nu au clarificat unde trage Minsk linia în ceea ce privește implicarea militară, mai ales că Lukașenko însuși a transmis semnale contradictorii.

Luna trecută, el a anunțat o mobilizare prin rotație a unor unități militare belaruse selectate „pentru a le pregăti de război”.

Liderul belarus a declarat că noua abordare are scopul de a pregăti forțele armate pentru o posibilă „operațiune terestră”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, de asemenea, în luna mai că Moscova încearcă să atragă Belarusul „mai adânc în război”. El a afirmat că Rusia ar putea avea în vedere operațiuni militare de pe teritoriul belarus împotriva nordului Ucrainei sau a unei țări NATO.

Belarus, unul dintre cei mai apropiați aliați ai Moscovei, a permis forțelor ruse să-i folosească teritoriul ca bază de lansare pentru invazia pe scară largă a Ucrainei de către Kremlin, în februarie 2022.

Editor : M.C

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