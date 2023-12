Papa Francisc cere autorităților și locuitorilor Romei să curețe orașul înainte de Anul Sfânt 2025

Papa Francisc a spus în ultima zi din an că orașul Roma trebuie să își îmbunătățească serviciile de bază pentru rezidenți și vizitatori înainte de începerea Anului Sfânt 2025, care se așteaptă să atragă zeci de milioane de pelerini, transmite Reuters.

Francisc a făcut comentariile la vecernia tradițională de mulțumire de la sfârșitul anului de la Vatican, cunoscută sub numele de Te Deum, cu aproximativ șase ore înainte de începerea Anului Nou.

„Lucrăm, fiecare în felul lui, să facem din acest oraș un semn de speranță pentru cei care locuiesc aici și pentru cei care vizitează?” a întrebat în omilia sa din Bazilica Sf. Petru.

Roberto Gualtieri, primarul orașului care este tot mai afectat de transportul public ineficient, de coșurile de gunoi revărsate și de congestionarea traficului, stătea în primul rând. Mai târziu, Papa i-a strâns mâna.

Suveranul Pontif a spus că orașul trebuie, mai ales, să devină mai accesibil pentru persoanele în vârstă și pentru cei cu probleme de mobilitate.

În majoritatea cartierelor, în special în afara centrului, utilizatorii de scaune rulante și persoanele în vârstă trebuie să se deplaseze în jurul mașinilor parcate pe trotuare sau care blochează rampele de mobilitate, de obicei cu impunitate pentru proprietarii lor.

Francisc a spus că orașul are nevoie de „decor simplu și funcționalitate normală”, deoarece „un oraș mai locuibil pentru locuitorii săi este, de asemenea, mai primitor pentru toată lumea”.

Roma găzduiește un An Sfânt, cunoscut și sub numele de An jubiliar, cel puțin o dată la 25 de ani. Pelerinii se adună în oraș pentru a se ruga în numeroasele sale locuri sfinte și pentru a primi binecuvântări speciale.

Traficul cunoscut ca fiind foarte aglomerat al orașului s-a înrăutățit și mai mult recent, din cauza șantierelor pregătite pentru Anul Sfânt 2025, inclusiv a pasajelor subterane ale drumurilor și a extinderilor întârziate la micul său sistem de metrou.

