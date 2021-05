Pariul bizar prin care doi frați aproape șomeri au ajuns milionari peste noapte. Au investit într-o parodie la o parodie

În dimineața zilei de 17 aprilie, doi frați din Westchester, New York, au aflat că au devenit milionari peste noapte, datorită unui pariu cu șanse mici de câștig pe o criptomonedă care a fost creată inițial ca o glumă, relatează CNN.



Tommy, în vârstă de 38 de ani, și James, în vârstă de 42 de ani, au plasat câteva sute de dolari într-un activ digital ciudat, criptomoneda shiba inu, o imitație a dogecoin - practic, o parodie la o parodie. O monedă shiba inu valorează o fracțiune de cent, dar un prieten expert în criptomonede le-a spus că, în opinia sa, ar putea fi o investiție câștigătoare.

„M-am gândit la bitcoin – și moneda asta valora odată o fracțiune de cent și acum valorează zeci de mii de dolari, iar acest lucru se întâmplă, este posibil”, a spus Tommy.

„Am avut încredere în prietenul meu și m-am gândit că și dacă va ajunge la zero, tot e în regulă. M-am gândit la asta ca la un bilet la loto care nu expiră”, adaugă el.

La mai puțin de două luni de la investiția inițială, făcută la sfârșitul lunii februarie, viața celor doi frați s-a schimbat. Era ziua de naștere a tatălui lor și, în loc să-i dea o felicitare, l-au făcut milionar.

Valoarea criptomonedelor a explodat în 2021. După ce ani întregi au fost ignorate sau batjocorite de Wall Street, criptomonedele – de la cele consacrate precum bitcoin la monedele digitale mai puțin cunoscute - se bucură de un interes fără precedent din partea investitorilor. Bitcoin a crescut cu aproape 70% din ianuarie, iar dogecoin, care pornit ca o glumă și încă valorează mai puțin de un dolar, a crescut cu peste 11.000%, potrivit Coindesk.

Dar criptomonedele sunt, de asemenea, investiții extrem de riscante. Prețurile se mișcă rapid. În plus, monedele digitale aduc și alte tipuri de risc, cum ar fi un server piratat, un fișier șters sau o parolă pierdută care ar putea lăsa investitorii fără fonduri pentru totdeauna.

James și Tommy și-au asumat riscul, investind inițial câte 200 de dolari fiecare. De asemenea, au vorbit despre criptomonede și cu membrii familiei.

„Mama și sora mea erau sceptice, dar fiecare a băgat câte 100 de dolari. După câteva săptămâni, când valoarea a crescut cu aproximativ 300%, au pus încă 100 de dolari în fiecare, iar moneda a continuat să crească”, a spus Tommy.

În total, familia a investit aproape 8.000 de dolari.

Aceasta, deși situația lor financiară nu era cea mai bună. Înainte de pandemie, venitul principal al fraților provenea din filmarea nunților, dar COVID-19 aproape că le-a închis afacerea. Cu mult mai puține nunți organizate din cauza restricțiilor, Tommy și James au rămas aproape șomeri.

„Sprijinul guvernamental nu a fost suficient pentru a ne susține. Sunt o persoană pozitivă, dar a fost o perioadă foarte dură și viitorul părea destul de înfricoșător”, spune Tommy.

Dar pariul lor pe moneda shiba inu a schimbat total lucrurile. La mijlocul lunii aprilie, valoarea investiției lor a ajuns la 100.000 de dolari. Și a continuat să urce.

„Ne-am trezit a doua zi dimineața și se dublase. Apoi a crescut până la 700.000 de dolari și i-am spus fratelui meu că va atinge un milion. Îmi tot verificam telefonul”, spune Tommy.

A doua zi, acest lucru chiar s-a întâmplat.

„În ziua în care a atins un milion, mama și sora mea nu au crezut că e adevărat”, povestește el.

Miza inițială a familiei, de 7.900 dolari, valorează acum aproape 9 milioane de dolari.

Criptomoneda shiba inu a fost creată în urmă cu mai puțin de un an, ca o parodie la moneda dogecoin, care are un câine Shiba Inu ca mascotă. A fost o glumă pe seama unei glume, dar mulți oameni au luat-o în serios: moneda, care are simbolul SHIB, a crescut cu peste 11.000% în ultimele 30 de zile, potrivit site-ului CoinGecko.

