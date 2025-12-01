Live TV

Data publicării:
Keir Starmer
Premierul britanic, Keir Starmer. Foto Profimedia

Britanicii trebuie să accepte compromisurile unei relații mai strânse cu Uniunea Europeană, a declarat luni premierul britanic. Într-un discurs ținut la Londra, Keir Starmer a afirmat că Brexit-ul „a afectat semnificativ economia Regatului Unit”, avertizând că „fricțiunile” cu blocul european trebuie reduse pentru a permite „reînnoirea economică” în Marea Britanie, relatează POLITICO.

„Fiecare analiză arată clar că acordul pe care îl avem a afectat economia noastră. De aceea, ne-am reconstruit și am resetat relația cu UE și sunt mândru că am reușit să facem acest lucru”, a declarat Starmer.

El a insistat că țara trebuie să facă pași către o relație mai apropiată cu Uniunea Europeană, acceptând cu maturitate că acest proces va presupune inevitabile compromisuri.

„Trebuie să facem pași spre o relație mai apropiată cu UE și trebuie să fim maturi în legătură cu acest lucru, să acceptăm că acest proces va presupune compromisuri. Același lucru se aplică relațiilor noastre comerciale cu restul lumii și, așa cum ați văzut deja cu acest guvern, există acorduri care pot fi încheiate dacă ești dispus să construiești relații”, a adăugat Starmer. 

De asemenea, premierul britanic a arătat că guvernul a reușit deja să construiască parteneriate solide cu SUA, India și Uniunea Europeană și că acest demers va continua.

„Asta am făcut cu SUA, asta am făcut cu India și asta am făcut cu UE și vom continua să facem acest lucru Vom continua să respingem stagnarea, să confruntăm realitatea și să ne luăm viitorul în propriile mâini”, a subliniat Starmer.

La 5 iunie 1975, cetățenii britanici s-au pronunțat printr-un ”Da” răsunător pentru Europa. 17.378.581 (67.23%) au votat pentru rămânerea în Comunitatea Europeană, strămoșul Uniunii Europene, comparativ cu 8.470.073 (32.77%), cei care s-au pronunțat împotrivă.

După un travaliu al negocierilor care a durat ani, ieșirea oficială a Regatului Unit din Uniunea Europeană s-a produs la 31 ianuarie 2020, după ora Bruxelles-ului, 1 februarie 2020, după ora Londrei, cu precizarea că a existat o perioadă de tranziție, până la 31 decembrie 2020, care a permis acestei țări să se bucure de piața unică și uniunea vamală.

 

