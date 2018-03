Spionul otrăvit / Cazul se complică, numărul victimelor atacului chimic a crescut exponențial

Lista victimelor colaterale ale atacului chimic asupra fostului spion rus Serghei Skripal a ajuns la 21 de persoane, care au fost tratate la spital în urma incidentului, transmite The Guardian.

Atacul cu o neurotoxină, care le-a afectat sistemul nervos, a avut loc duminică, 4 febaruarie, în centrul comercial Salisbury, din sudul Angliei, unde Serghei Skripal (66 de ani) și fiica lui, Iulia (33 de ani), au fost găsiți în stare de inconștiență pe o bancă.

Ambii sunt prezent spitalizați în stare critică.

Ancheta deschisă de Scotland Yard este una de tentativă de omor.

De asemenea, și un polițist britanic a fost expus la atacul chimic – Nick Bailey, conform informațiilor comisarului-adjunct Mark Rowley.

Poliţistul, spitalizat după ce le-a venit celor doi în ajutor, „merge bine", „poate sta" şi „vorbi", a declarat Kier Pritchard, şeful poliţiei comitatului Wiltshire, dar „el este foarte îngrijorat, foarte preocupat".

Londra a promis să răspundă în mod „corespunzător" dacă se dovedeşte că un stat este implicat în otrăvirea unui fost agent dublu rus şi a fiicei sale în Regatul Unit, incident care a afectat şi un poliţist, transmite AFP, citată de Agerpres.



„Guvernul va reacţiona dacă este necesar. O vom face corect, la momentul potrivit, şi pe baza celor mai bune dovezi", a declarat şefa guvernului britanic, Theresa May, pe canalul ITV.



Întrebată dacă are în vedere expulzarea ambasadorului statului în cauză, May a răspuns: „Vom face ceea ce este potrivit, ce este corect, dacă se dovedeşte că a fost susţinut de un stat".



Ea avertizase anterior că guvernul său ar putea lua în considerare un eventual boicot diplomatic al viitoarei Cupe Mondiale la fotbal din Rusia, ţară semnalată de ministrul britanic al Afacerilor Externe, Boris Johnson.