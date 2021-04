Capsula Crew Dragon „Endeavour” a companiei SpaceX a decolat cu succes, vineri dimineața, de la centrul spațial al NASA din Florida, având la bord patru astronauți din trei țări pe care îi va duce pe Stația Spațială Internațională pentru o misiune de șase luni. Pentru prima dată în istorie au fost lansate o rachetă și o capsulă refolosite, o reușită în primul rând pentru concepția miliardarului american Elon Musk privind reutilizarea componentelor spațiale.

Lansarea rachetei Falcon-9, salutată prin aplauzele inginerilor din centrul de control al companiei SpaceX, a avut loc la ora locală 05:49 (12:49 ora României, n.r.).

Prima treaptă a lansatorului a revenit pe Terra şi a coborât în condiţii de siguranţă pe o barjă din Oceanul Atlantic, denumită Of Course I Still Love You.

Misiunea Crew-2 urmează să ajungă la Stația Spațială, care se află pe orbită la altitudinea de 400 de kilometri, sâmbătă dimineaţă, după un zbor de aproape 24 de ore.

Echipajul lansat cu succes vineri este alcătuit din doi astronauţi de la NASA - comandantul misiunii Shane Kimbrouh, în vârstă de 53 de ani, şi pilotul Megan McArthur, în vârstă de 49 de ani -, astronautul japonez Akihiko Hoshide, în vârstă de 52 de ani, şi un astronaut al Agenţiei Spaţiale Europene, francezul Thomas Pesquet, în vârstă de 43 de ani. Ei urmează să petreacă aproximativ şase luni la bordul staţiei orbitale, unde vor realiza experimente ştiinţifice şi activităţi de mentenanţă, înainte de a reveni pe Terra.

În total, pe complexul orbital vor fi acum 11 astronauți.

O nouă premieră pentru SpaceX

Este cea de-a treia lansare în spațiu a unei rachete a companiei lui Elon Musk având la bord echipaj uman, dar este pentru prima dată când este refolosită o rachetă și o capsulă.

Racheta Flacon 9 lansată acum din Florida a făcut același drum în noiembrie, iar capsula a fost folosită la prima misiune SpaceX cu echipaj uman, în luna mai a anului trecut.

Această capsulă Crew Dragon a SpaceX a fost botezată „Endeavour” de cei doi astronauți transportați atunci, Robert Behnken și Douglas Hurley. Se întâmpla în urmă cu aproape un an, în mai 2020, iar naveta spațială a revenit cu bine pe Pământ peste câteva luni, la începutul lui august 2020.

O a doua misiune a SpaceX , transportând un prim echipaj complet de patru astronauţi către ISS, a avut loc în noiembrie 2020.

În urmă cu câteva zile, trei membri ai echipajului Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) s-au întors din misiune în siguranţă pe Pământ cu o navă rusească Soiuz. Cei trei - doi ruși și o americancă - se aflau la bordul ISS de la mijlocul lunii octombrie 2020. A fost ultimul zbor rusesc programat să transporte un membru american al echipajului, marcând sfârşitul unei lungi dependenţe americane de rachetele rusești. Între timp, SUA și-au reînnoit propria capacitate de lansare a echipajelor, într-un efort de a reduce factura trimiterii astronauţilor în spaţiu, pe care o plăteau Moscovei.

NASA a ales compania spaţială privată SpaceX, condusă de Elon Musk, și pentru a trimite următorul echipaj de astronauţi americani pe Lună, într-o misiune ce va reprezenta o premieră după anul 1972. Contractul semnat săptămâna trecută, în valoare de 2,9 miliarde de dolari, vizează prototipul vehiculului spaţial Starship, care este testat într-un centru deţinut de SpaceX în statul american Texas.

Editor : Luana Pavaluca