Globurile de Aur 2018. Reacția lui Hugh Jackman, când a pierdut la categoria la care era nominalizat

Actorul Hugh Jackman nu și-a putut ascunde surprinderea în momentul în care a fost anunțat câștigătorul Globului de Aur pentru cel mai bun actor într-un film de comedie sau musical, categorie la care Jackman a fost nominalizat pentru prestația sa din filmul „The Greatest Showman”.

Premiul i-a revenit actorului James Franco, pentru rolul său din „Disaster Artist”, unde a concurat cu Steve Carell („Battle of the Sexes”), Ansel Elgort („Baby Driver”), Hugh Jackman („The Greatest Showman”) şi Daniel Kaluuya („Get Out”). „The Disaster Artist” relatează epopeea unui film ratat de la Hollywood, în care actorul joacă alături de fratele său Dave şi de Seth Rogen.

În momentul în care Franco a urcat pe scenă pentru a ridica Globul de Aur și a ține un scurt discurs, camerele de filmat au surprins reacția ușor confuză a lui Hugh Jackman, care a privit întreaga scenă cu gura căscată, cu uimire și amuzament.

Pelicula „Disaster Artist” spune povestea turnării filmului „The Room” de Tommy Wiseau, căruia James Franco i-a mulţumit când a primit premiul şi care l-a însoţit pe scenă. „Sunt încântat să împart acest moment cu el astăzi”, a spus Franco, regizorul şi totodată actorul principal din „The Disaster Artist”.

truly feeling REFRESHED by this look from hugh jackman @ james franco pic.twitter.com/r2KYyyq4pu

Hugh Jackman’s face upon seeing he lost Best Actor for his circus musical to James Franco imitating Tommy Wiseau is my new favorite reaction image to everything ever.#GoldenGlobes pic.twitter.com/f5zH4Rgky4