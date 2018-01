Globurile de Aur 2018 se decernează în această noapte. Cine sunt favoriții

Gala Globurilor de Aur 2018, ajunsă la a 75-a ediție, este prima mare ceremonie care are loc la Hollywood de la declanşarea scandalului care l-a avut în centru pe producătorul Harvey Weinstein şi în urma căruia mai mulţi cineaşti au fost acuzaţi de hărţuire, abuz şi agresiune sexuală.

Foto: Gulliver/ Getty Images

Gala Globurilor de Aur de anul acesta, care are loc duminică seară la Los Angeles, va sta sub semnul scandalului sexual izbucnit la Hollywood în ultimele luni, cu discursuri care vor condamna hărţuirea, cu vedetele care vor purta ţinute negre, în semn de protest faţă de comportamentul neadecvat şi față de inegalitatea de gen, relatează News.ro.

Sute de actori şi actriţe au anunţat că vor purta ţinute negre, în semn de protest faţă de comportamentul neadecvat şi de inegalitatea de gen, vor purta şi insigne pe care va fi scris „Time’s Up”, iar discursurile de acceptare a trofeelor, precum şi cel introductiv al gazdei Seth Meyers este de aşteptat să se concentreze pe această problemă.

Meyers a confirmat că va face referire în discursul său la problema hărţuirii sexuale de la Hollywood. El a precizat pentru The Hollywood Reporter că a discutat cu mai multe femei, inclusiv cu soţia sa, despre modul de abordare al acestei probleme. „Cu toţii am fost de acord că este o ocazie să fie spuse anumite lucruri pe care nu le-ai putut afirma în anii trecuţi”, a mărturisit Seth Meyers.

Fostul producător Harvey Weinstein este acuzat de peste o sută de actriţe şi foste colaboratoare de abuzuri mergând de la hărţuire sexuală şi până la viol. De la începutul scandalului, în octombrie anul trecut, o serie de mari nume de la Hollywood - precum Kevin Spacey, Brett Ratner, Dustin Hoffman, John Lasseter sau Jeffrey Tambor - au fost vizate de acuzații de abuzuri sexuale şi au fost înlăturate brutal de pe piedestalul pe care se aflau. Mai multe dintre aceste celebrităţi fac obiectul unor anchete, dar niciuna dintre ele nu a fost arestată.

Vor veni la fel de multe staruri ca de obicei duminică seară în Beverly Hills, unde se derulează gala, dar atmosfera ar urma să fie mai puţin festivă decât de obicei, într-un moment în care întreaga industrie a divertismentului trece printr-o introspecţie, scrie France Presse, preluată de Agerpres. Însă, în pofida tuturor acestor lucruri, gala de decernare a Globurilor de Aur este o seară de multe ori mai distractivă şi mai festivă decât ceremonia Oscarurilor.

Ceremonia va fi difuzată în direct pe postul NBC începând cu ora 17:00 (01:00 GMT, 3:00, ora României), iar defilarea starurilor pe covorul roşu va fi transmisă în streaming pe Facebook începând de la ora locală 15:00, pe pagina Globurilor de Aur.

Foto: goldenglobes.com

PRODUCȚIILE CU CELE MAI MULTE NOMINALIZĂRI LA GLOBURILE DE AUR 2018

Gala de la hotelul Beverly Hilton este considerată un indicator pentru Oscaruri, chiar dacă Globurile de Aur, decernate de circa 90 de jurnalişti din Asociaţia presei străine de la Hollywood (HFPA), reprezintă un barometru mai puţin fiabil decât alte premii decernate de profesioniştii din domeniu precum SAG sau DGA, sindicatul actorilor şi respectiv cel al regizorilor.

În total, 25 de premii vor fi acordate duminică: 14 pentru filme de marele ecran şi 11 pentru producţii de televiziune.



Lungmetrajul „The Shape of Water” al lui Guillermo del Toro a obţinut cele mai multe nominalizări la Globurile de Aur: 7, inclusiv la categoria „cel mai bun film”. Filmul premiat în 2017 cu Leul de Aur la Festivalul de la Veneția, are nominalizări și pentru „cel mai bun regizor” şi „cea mai bună actriţă” (Sally Hawkins).

Serialul „Big Little Lies” conduce între producţiile de gen, cu şase nominalizări. Acelaşi număr de nominalizări l-au primit „The Post” al lui Steven Spielberg, inclusiv la categoriile „cel mai bun regizor” şi „cel mai bun actor” (Tom Hanks) şi „cea mai bună actriţă” (Meryl Streep), şi „Three Billboards outside Eddibg, Missouri”, regizat de Martin McDonagh.

Filmul horror şi de satiră socială „Get Out” este unul dintre favoriţii la categoria comedie, în timp ce la categoria drame, în afară de „The Shape of Water”, se remarcă „The Post” sau „Dunkirk”.

„The Shape of Water” - un hibrid între „Beauty and the Beast” şi „E.T.” - el a intrat în graţiile criticilor datorită „pedigriului” regizorului său foarte respectat, Guillermo del Toro, notează AFP. Potrivit Screen Rant, filmul este şi un omagiu adus vârstei de aur de la Hollywood, cu scene de step şi o atmosferă de film noir.



Totuşi, scrie DPA, competiţia ar putea fi dură la categoria dramă, unde mai sunt nominalizate „The Post”, filmul lui Steven Spielberg despre prima femeie din fruntea unui ziar american major (Meryl Streep), şi „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, care spune povestea unei mame (Frances McDormand) care intră într-un conflict public cu poliţia locală după uciderea fiicei sale.

Christopher Plummer, la 89 de ani, se numără printre nominalizaţii la categoria „cel mai bun actor într-o dramă”, pentru rolul din filmul „All the Money in the World” al lui Ridley Scott, rol care a fost iniţial jucat de Kevin Spacey (înlăturat din distribuţie după ce mai multe acuzaţii au fost făcute la adresa lui).

Britanicele Helen Mirren şi Judi Dench sunt candidate la categoria „cea mai bună actriţă într-o comedie sau musical” - pentru „The Leisure Seeker” şi „Victoria and Abdul” -, alături de Margot Robbie („I, Tonya”), Saoirse Ronan („Lady Bird”) şi Emma Stone („The Battle of the Sexes”).

În ceea ce îi priveşte pe actori, Gary Oldman este un candidat posibil câştigător, pentru rolul Winston Churchill din drama „Darkest Hour”. El concurează cu Timothee Chalamet („Call Me By Your Name”), Daniel Day-Lewis („Phantom Thread”), Tom Hanks („The Post”) şi Denzel Washington („Roman J Israel, Esq”).

Nicole Kidman şi Robert De Niro se numără printre nominalizaţii la categoriile ce vizează producţiile de televiziune.

Kidman şi Reese Witherspoon sunt nominalizate la categoria „cea mai bună actriţă într-o mini-serie” pentru rolurile din „Big Little Lies”, iar De Niro la categoria „cel mai bun actor”, pentru rolul din filmul de televiziune „The Wizard of Lies”. La aceeaşi categorie concurează Jude Law („The Young Pope”) şi Geoffrey Rush („Genius”). Lista este completată de Ewan McGregor, pentru „Fargo”, şi Kyle McLachlan, pentru „Twin Peaks”.

Kidman şi Witherspoon concurează cu Jessica Biel, nominalizată pentru rolul din „The Sinner”, Jessica Lange şi Susan Sarandon, nominalizate pentru rolurile din „Feud: Bette and Joan”.

La categoria cel mai bun film străin, filmul Angelinei Jolie despre genocidul din Cambodgia „First They Killed My Father”, concurează cu drama poliţistă franco-germană „In the Fade”, pelicula rusă „Loveless”, despre un cuplu înstrăinat care îşi caută fiul, producţia chiliană „A Fantastic Woman”, care relatează povestea unui cântăreţ transgen, şi satira suedeză „The Square”, în care o echipă de relaţii publice încearcă să atragă atenţia oamenilor asupra unui muzeu de artă.

În televiziune, miniserialul HBO „Big Little Lies” conduce cu şase nominalizări, urmată de „Feud: Bette and Joan”, în cursă pentru patru premii, în timp ce „The Handmaid's Tale”, „Fargo” şi „This is Us” concurează pentru trei premii.



Amanda Spears, de la GoldDerby.com, se aşteaptă ca atenţia sporită acordată violenţelor sexuale să sporească şansele lui Shailene Woodley, care joacă rolul unei mame al cărui copil s-a născut în urma unui viol în „Big Little Lies”, pentru cel mai bun rol secundar feminin.

HBO a primit cele mai multe nominalizări - 12 -, urmat de Netflix, cu 9, şi FX, cu 8.

LISTA COMPLETĂ A FILMELOR NOMINAIZATE LA GLOBURILE DE AUR 2018 :

Cel mai bun film categoria dramă: "Call Me By Your Name", "Dunkirk", "The Post", "Shape of Water", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", potrivit Agerpres.

Cel mai bun film categoria musical sau comedie: "The Disaster Artist", "Get Out", "The Greatest Showman", "I, Tonya", "Lady Bird".

Cea mai bună actriță într-o dramă: Jessica Chastain ("Molly's Game"), Sally Hawkins ("The Shape of Water"), Frances McDormand ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"), Meryl Streep ("The Post"), Michelle Williams ("All the Money in the World")

Cel mai bun actor într-o dramă: Timothee Chalamet ("Call Me by Your Name"), Daniel Day-Lewis ("Phantom Thread"), Gary Oldman ("Darkest Hour"), Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq.")

Cea mai bună actriță într-un musical sau comedie: Judi Dench ("Victoria & Abdul"), Helen Mirren ("The Leisure Seeker"), Margot Robbie ("I, Tonya"), Saoirse Ronan ("Lady Bird"), Emma Stone ("Battle of the Sexes")

Cel mai bun actor într-un musical sau comedie: Steve Carell ("Battle of the Sexes"), Ansel Elgort ("Baby Driver"), James Franco ("The Disaster Artist"), Hugh Jackman ("The Greatest Showman"), Daniel Kaluuya ("Get Out")

Cel mai bun regizor: Guillermo del Toro ("The Shape of Water"), Martin McDonagh ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"), Christopher Nolan ("Dunkirk"), Ridley Scott ("All the Money in the World"), Steven Spielberg ("The Post")

Cea mai bună actriță în rol secundar: Mary J. Blige ("Mudbound"), Hong Chau ("Downsizing"), Allison Janney ("I, Tonya"), Laurie Metcalf ("Lady Bird"), Octavia Spencer ("The Shape of Water")

Cel mai bun actor în rol secundar: Willem Dafoe ("The Florida Project"), Armie Hammer ("Call Me By Your Name"), Richard Jenkins ("The Shape of Water"), Sam Rockwell ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"), Christopher Plummer ("All the Money in the World")

Cel mai bun scenariu: Aaron Sorkin ("Molly's Game"), Greta Gerwig ("Lady Bird"), Martin McDonagh ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"), Liz Hannah și Josh Singer ("The Post"), Guillermo del Toro și Vanessa Taylor ("The Shape of Water")

Cel mai bun film de animație: "Baby Boss", "The Breadwinner", "Coco", "Ferdinand" și "Loving Vincent".

Cel mai bun film într-o limbă străină: "First They Killed My Father" (Cambodgia), "In the Fade" (Germania-Franța), "Loveless" (Rusia), "A Fantastic Woman" (Chile), "The Suare" (Germania-Franța-Suedia)

Cea mai bună coloană sonoră originală: Alexandre Desplat ("The Shape of Water"), Jonny Greenwood ("Phantom Thread"), John Williams ("The Post"), Hans Zimmer ("Dunkirk"), Carter Burwell ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")

Cel mai bun cântec original: "Remember Me" (Coco), "This Is Me" (The Greatest Showman), "Home" (Ferdinand), "Mighty River" (Mudbound), "The Star" (The Star)

Cel mai bun serial de televiziune categoria dramă: "The Crown", "Game of Thrones", "The Handmaid's Tale", "Stranger Things", "This Is Us"

Cel mai bun serial de televiziune categoria musical sau comedie: "Black-ish", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Master of None", "SMILF", "Will & Grace"

Cel mai bun miniserial sau film de televiziune: "Big Little Lies", "Fargo", "Feud: Bette and Joan", "The Sinner", "Top of the Lake: China Girl"

Cea mai bună actriță într-un miniserial sau film de televiziune: Jessica Biel ("The Sinner"), Nicole Kidman și Reese Witherspoon ("Big Little Lies"), Jessica Lange și Susan Sarandon ("Feud: Bette and Joan")

Cel mai bun actor într-un miniserial sau film de televiziune: Robert De Niro ("The Wizard of Lies"), Jude Law ("The Young Pope"), Kyle MacLachlan ("Twin Peaks"), Ewan McGregor ("Fargo") și Geoffrey Rush ("Genius")

Cea mai buna actriță într-un serial de televiziune dramatic: Claire Foy ("The Crown"), Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale"), Caitriona Balfe ("Outlander"), Maggie Gyllenhaal ("The Deuce") Katherine Langford ("13 Reasons Why")

Cel mai bun actor într-un serial de televiziune dramatic: Sterling K. Brown ("This Is Us"), Bob Odenkirk ("Better Call Saul"), Liev Schreiber ("Ray Donovan"), Jason Bateman ("Ozark"), Freddie Highmore ("The Good Doctor")

Cea mai bună actriță într-un serial de televiziune musical sau comedie: Pamela Adlon ("Better Things"), Alison Brie ("Glow"), Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel"), Issa Rae ("Insecure"), Frankie Shaw ("SMILF")

Cel mai bun actor într-un serial de televiziune musical sau comedie: Anthony Anderson ("Black-ish"), Aziz Ansari ("Master of None"), Kevin Bacon ("I Love Dick"), William H. Macy ("Shameless"), Eric McCormack ("Will & Grace")

Cea mai buna actriță în rol secundar într-un serial, miniserial sau film de televiziune: Laura Dern și Shailene Woodley ("Big Little Lies"), Ann Dowd ("The Handmaid's Tale"), Chrissy Metz ("This Is Us"), Michelle Pfeiffer ("The Wizard of Lies")

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial, miniserial sau film de televiziune: David Harbour ("Stranger Things"), Alfred Molina ("Feud: Bette and Joan"), Alexander Skarsgard ("Big Little Lies"), David Thewlis ("Fargo"), Christian Slater ("Mr. Robot").

(surse: News.ro, Agerpres)