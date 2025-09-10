Live TV

Prima reacție a lui Donald Trump după atacul Israelului asupra Qatarului: Nu este o situație bună

Data publicării:
Această imagine preluată dintr-un material video AFPTV arată fumul care se ridică după exploziile din capitala Qatarului, Doha, pe 9 septembrie 2025. Foto: Profimedia

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că este „foarte nemulţumit de toate aspectele” atacului israelian asupra Qatarului şi că va face o declaraţie completă pe această temă miercuri, transmite Reuters. „Nu sunt încântat de asta”, a spus Trump la sosirea la un restaurant din Washington.

„Nu este o situaţie bună, dar voi spune asta: vrem ca ostaticii să se întoarcă, dar nu suntem încântaţi de modul în care s-au petrecut lucrurile”, a adăugat preşedintele american.

În timp ce Israelul a apărat atacurile ca fiind justificate, Qatarul a declarat că Israelul este perfid şi se angajează în „terorism de stat”. Prim-ministrul qatarez, şeicul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a declarat că atacurile aeriene ameninţă să deraieze negocierile de pace pe care Qatarul le-a mediat între Hamas şi Israel, scrie News.ro.

Administraţia Trump a declarat că a considerat lovirea Hamasului un obiectiv demn, dar că regretă faptul că atacul a avut loc în statul arab din Golf, care este un aliat important al Washingtonului în afara NATO şi unde gruparea islamistă palestiniană are de mult timp baza sa politică.

Atacul a fost condamnat de Arabia Saudită, Egipt, Emiratele Arabe Unite şi Uniunea Europeană şi riscă să compromită negocierile de încetare a focului din Gaza şi eforturile lui Trump de a ajunge la o soluţie negociată a conflictului care durează de aproape doi ani.

Qatarul este un partener de securitate al Statelor Unite şi găzduieşte baza aeriană al-Udeid, cea mai mare instalaţie militară americană din Orientul Mijlociu. Acesta a acţionat ca mediator alături de Egipt în negocierile dintre Israel şi Hamas pentru un armistiţiu în Gaza, care pare să fie din ce în ce mai greu de atins.

Hamas a declarat că cinci dintre membrii săi au fost ucişi în atac, inclusiv fiul şefului Hamas din Gaza, aflat în exil, şi negociatorul principal Khalil al-Hayya. Hamas a afirmat că Israelul a eşuat în ceea ce a numit o încercare de asasinare a echipei de negociere a încetării focului.

Administraţia Trump a primit avertismentul privind atacul de la armata americană chiar înainte ca acesta să aibă loc, a declarat Trump într-o declaraţie pe reţelele de socializare. El nu a precizat dacă Israelul a fost cel care a notificat armata americană.

