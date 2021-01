VIDEO. Secretul pe care Kamala Harris i l-a dezvăluit soțului în direct, la un interviu

Kamala Harris a scris istorie în Statele Unite. Este prima femeie care ocupă funcția de vicepreședinte. În vârstă de 56 de ani, Kamala Harris este totodată prima femeie de culoare şi prima femeie cu origini asiatice în această funcție. Odată cu ea, SUA au mai marcat o premieră și anume, „al doilea domn”, soțul Kamalei Harris. Cei doi au acordat un interviu postului de televiziune CBS în care au vorbit printre alte subiecte, despre căsătoria lor, familie și rolul lui Douglas Emhoff ca primul „second gentleman” al SUA.

Jurnalistă: Nici nu știu, să-ți spun Doug? Cum să mă adresez?

Doug Emhoff: Poți să-mi spui Doug.

Jurnalistă: În regulă, Doug.

Dar desigur, el nu este doar Doug. Douglas Emhoff scrie istorie ca primul soț al unui vicepreședinte.

Jurnalistă: Prim-domn...

Doug Emhoff: Al doilea domn... Primul al doilea domn.

Jurnalistă: În regulă. Mi-e teamă că pentru următoarele săptămâni, luni, ani din viața ta vei face exact ce a trebuit să faci cu mine.

Doug Emhoff: Da, e în regulă.

Deci, este al doilea domn.

Kamala Harris: Majoritatea prietenilor lui se întreabă dacă nu ar trebuie să i se spună „primul tip”.

Doug Emhoff: Asta și alte nume pe care nu pot să le reproduc la televizor.

Harris și Emhoff s-au întâlnit în 2013, la o întâlnire „în orb”, aranjată de o prietenă de-ale ei.

Jurnalistă: Când prietena care ți-a spus că e un tip - poate prietenii îți făceau acest lucru mereu -, dar ți-a spus că e un tip, unul bun și ți-a cerut să nu-l cauți pe Google, tu l-ai căutat, nu-i așa?

(Kamala Harris izbucnește în râs, confirmând).

Doug Emhoff: Aflu ceva nou.

Kamala Harris: Nu am mai fost niciodată întrebată asta. (Către Doug): Așa am făcut. Douggie... E atât de amuzant că m-ai întrebat. Da, cea mai bună prietenă ne-a aranjat o întâlnire și mi-a spus să am încredere în ea. A vrut pur și simplu să mă duc și să nu-l caut pe Google. Dar l-am căutat.

