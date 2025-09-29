Trimisul special al SUA pentru Ucraina: „Nu există refugii”. Kievul poate lansa atacuri cu rază lungă pe teritoriul Rusiei

Washingtonul autorizează cazuri specifice în care Ucraina poate efectua atacuri cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei, a declarat duminică, într-un interviu pentru Fox News, trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg.

„Răspunsul este da, folosiți capacitatea de a lovi în profunzime, nu există refugii”, a spus Kellogg, întrebat dacă aceasta este poziția președintelui SUA, Donald Trump, în ceea ce privește atacurile Ucrainei cu rază lungă de acțiune, potrivit Kyiv Independent.

Președintele Volodimir Zelenski i-ar fi cerut lui Trump, săptămâna trecută, să furnizeze Kievului rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă, în timpul unei întâlniri desfășurate la marginea Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Statele Unite „analizează” posibilitatea de a furniza Kievului rachete Tomahawk, în condițiile în care Moscova continuă să refuze negocierile de pace bilaterale și trilaterale intermediate de Trump, a confirmat pe 28 septembrie vicepreședintele american JD Vance.

Decizia finală privind posibilitatea ca Ucraina să efectueze atacuri cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei îi revine lui Trump, de la caz la caz, a precizat Kellogg. În lumina provocărilor recente ale Rusiei, este mai important ca niciodată să fim atenți să nu facem o „greșeală” în fața Moscovei, a mai spus Kellogg, adăugând că „aceasta este o problemă globală și ar trebui să reacționăm în consecință.”

Rusia și-a intensificat în ultimele săptămâni încălcările spațiului aerian al UE și NATO. Moscova a încălcat spațiul aerian polonez pe 10 septembrie, determinând Varșovia să doboare drone rusești deasupra teritoriului său, o premieră pentru orice stat membru NATO în peste trei ani de război pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei. Pe 19 septembrie, trei avioane rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei.

„Rusia nu câștigă acest război”

Pe măsură ce SUA permit Ucrainei să efectueze atacuri adânc pe teritoriul Rusiei, Washingtonul ia în considerare furnizarea de arme suplimentare Kievului.

„Acesta este unul dintre motivele pentru care cred că săptămâna trecută, și a fost confirmat, președintele Zelenski i-a cerut președintelui Trump să îi dea rachete Tomahawk”, a declarat Kellogg, adăugând că decizia finală nu a fost încă luată.

În condițiile în care Rusia continuă să preseze pe linia frontului cu puține progrese și pierderi ridicate, Kellogg a remarcat că Moscova nu își atinge obiectivele în acest război împotriva Ucrainei. „Rusia nu câștigă acest război. Dacă ar câștiga, ar fi la Kiev, la Odesa, ar fi dincolo de râul Nipru”, a spus el.

Potrivit celei mai recente evaluări a Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei din 29 septembrie, Rusia a pierdut aproximativ 1.109.590 de militari în Ucraina de la începutul invaziei la scară largă, pe 24 februarie 2022.

Poziția lui Trump marchează o schimbare față de începutul acestui an. Liderul american criticase anterior atacurile Ucrainei asupra infrastructurii de pe teritoriul Rusiei. Într-o scrisoare publicată pe 22 august, Trump i-a spus premierului ungar Viktor Orbán că a fost „foarte furios” din cauza atacurilor cu drone ucrainene asupra conductei de petrol Drujba din Rusia.

În ultimele săptămâni însă, Trump l-a criticat tot mai des pe președintele rus Vladimir Putin, în condițiile în care SUA nu reușesc să intermedieze încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. „Sunt foarte nemulțumit de ceea ce face Rusia și de ceea ce face președintele Putin. Nu mi-a plăcut deloc. Ucide oameni fără niciun motiv”, a declarat Trump pe 25 septembrie, în timpul unei conferințe de presă.

Editor : M.I.