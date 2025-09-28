Live TV

Vicepreședintele JD Vance: SUA discută transferul de rachete Tomahawk către Ucraina

Ucraina a solicitat rachete Tomahawk

SUA discută posibilitatea furnizării rachetelor NATO Tomahawk pentru transferul către Ucraina, dar decizia finală va aparține președintelui Donald Trump, a declarat vicepreședintele J.D. Vance pentru Fox News.

„Ați pus această întrebare despre rachetele Tomahawk. Este ceva asupra căruia președintele va lua decizia finală... Îl voi lăsa pe președinte să se pronunțe, dar știu că în acest moment purtăm discuții pe această temă”, a spus Vance.

El a adăugat că Trump va acționa în interesul Statelor Unite, acesta fiind principiul fundamental care ghidează deciziile sale în materie de politică externă și de apărare.
„Acesta va fi același principiu euristic pe care îl aplicăm și în răspunsul la întrebarea privind rachetele Tomahawk”, a concluzionat Vance.

Ucraina a solicitat rachete Tomahawk

Recent, WSJ a raportat că Trump l-a informat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la New York, despre disponibilitatea sa de a ridica restricțiile privind atacurile cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei. Zelenskyy, la rândul său, a solicitat rachete de croazieră Tomahawk, care pot lovi ținte la distanțe de 900 până la 1.500 de mile.

Potrivit WSJ, Trump ia în considerare furnizarea atât a acestor rachete, cât și a altor arme cu rază lungă de acțiune.

 

Editor : Sebastian Eduard

