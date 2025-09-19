Live TV

MiG-31k
MIG 31. Sursa foto: Profimedia

Avioane rusești MiG-31 au pătruns în spațiul aerian estonian și s-au apropiat de Tallinn înainte ca avioanele NATO să fie trimise să le intercepteze, transmite Politico

Trei avioane de vânătoare rusești au pătruns vineri în spațiul aerian estonian, într-o escaladare gravă a tensiunilor la frontiera estică a NATO.

Avioanele MiG-31 – interceptori grei capabili să transporte racheta hipersonică Kinzhal a Rusiei – s-au îndreptat spre capitala Tallinn, potrivit unor persoane informate despre situație. Avioanele au zburat în cerc timp de aproximativ 12 minute, iar avioanele italiene F-35 au fost trimise să le respingă.

Incursiunea are loc pe fondul semnalelor că președintele rus Vladimir Putin testează din ce în ce mai mult hotărârea NATO. Săptămâna trecută, drone rusești au traversat spațiul aerian al Poloniei și României.

Estonia a declarat că a convocat înaltul reprezentant al Rusiei la Tallinn.

„Rusia a încălcat spațiul aerian estonian de patru ori în acest an, ceea ce este inacceptabil în sine, dar încălcarea de astăzi, în timpul căreia trei avioane de vânătoare au intrat în spațiul nostru aerian, este fără precedent de brutală”, a declarat ministrul de externe Margus Tsahkna. „Testarea tot mai intensă a frontierelor și agresiunea Rusiei trebuie să primească un răspuns prin întărirea rapidă a presiunii politice și economice.”

La începutul acestei luni, Polonia a raportat că peste o duzină de drone au traversat granița peste noapte, unele dintre ele îndreptându-se spre centrul strategic Rzeszów. Forțele poloneze, sprijinite de aliații NATO, au doborât mai multe drone și au invocat ulterior articolul 4, calificând incidentul drept o provocare deliberată din partea Rusiei.

România s-a confruntat, de asemenea, cu încălcări repetate, inclusiv o dronă urmărită timp de aproape 50 de minute în spațiul său aerian la mijlocul lunii septembrie. Fragmente din atacurile rusești anterioare din Ucraina au aterizat în repetate rânduri pe teritoriul României.

Anunțând vineri o nouă rundă de sancțiuni ale UE asupra tranzacțiilor energetice și financiare rusești, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a deplâns faptul că, în ultimele zile, „dronele rusești au încălcat spațiul aerian al uniunii noastre, atât în Polonia, cât și în România”.

„Președintele Putin a escaladat situația în repetate rânduri, iar Europa răspunde prin intensificarea presiunii”, a afirmat ea. „Știm că sancțiunile noastre sunt un instrument eficient de presiune economică și vom continua să le aplicăm până când Rusia va veni la masa negocierilor.”

Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
